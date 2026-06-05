星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！

早前有網民在網上出片和發文，說有晚在觀塘協和街，看到一名站着不動的長髮男子，差點以為自己撞鬼。他其後看真一點，才知道是真有其「人」。該帖文引起熱烈迴響，網民紛紛上載長髮男之前出沒的照片，證實這位男子是觀塘街坊。因為長頭髮和留有鬚子，部分人會稱呼佢做「耶穌」。

《星島申訴王》嘗試尋找這位當事人，最終在順天邨獲得一些線索。街坊陳先生向記者表示，經常在邨內看到「耶穌」，「他坐着不動，會去快餐店買食物，他幾乎每天都去買食物。我未曾跟他聊天，未見過他說話。」中學生Ivan和阿Sam亦說「耶穌」經常在快餐店出現，「他都是發呆和站着不動，不會做什麼。」另一名男街坊就指，「耶穌」經常在下棋的位置坐着，「他吃完東西後很有手尾，會放入垃圾桶，很整潔的。」

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自稱侄女現身留言 望街坊多點包容

不少街坊和網民，都關注這名男子的精神狀況。有自稱是他侄女的人網上留言，說這位長髮男子是她叔叔，指他年青時讀書成績優異，但因為中學時曾目擊好友跳樓自殺，之後父母又相繼離世，她的叔叔開始變得精神有異，拒絕洗澡更換衣服，又四處游蕩。最後侄女代叔叔道歉，希望大家可以包容他。

記者曾聯絡這位自稱是他侄女的人，但一直沒有回覆。而連日來走遍整個順天邨，都未有發現該男子的蹤影。其後《星島申訴王》聯絡觀塘區議員詹寶瑜，原來她曾經接觸這位長髮男街坊，「他長期都在順天邨，街坊說已有十多年。」詹寶瑜試過跟他聊天，可能該男子比較保護自己，並沒有回應她，「因為他獨來獨往，所以有街坊稱呼他『順天將軍』。」

詹寶瑜表示，從鄰居口中得知，該男子是有家人跟進生活，「他其實很乖的，不會做一些傷害街坊的事情，或者騷擾街坊的行為。他懂得乘車到另一區，探望他的親人。」她說如有需要，會轉介相關團體提供協助，又作出一些呼籲，「希望住在觀塘的街坊，如果看到這位街坊，都要友善一點。」她又指如該男子需要幫助時，希望市民可以伸出援手。

大家在生活上，有否遇過需要幫助的人，希望《星島申訴王》尋訪協助？歡迎留言討論。

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