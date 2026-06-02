星島申訴王 | 網上廣告引誘年輕人 免費娛樂藏賭局 外圍賭博滲透Meta 學生孭巨債累全家

世界盃開鑼日子逼近，外圍莊家為謀奪世界盃千億注碼，不但全方位吸客，更千方百計滲透Meta各大社交平台，包括Facebook、Instagram等，以不同形式及名目發布非法賭博廣告，甚至連無經濟能力的學生也不放過。今期《東周刊》封面報道，非法賭波集團為搶攻年輕客群，近月以「快閃」方式在Meta社交平台大賣廣告，用投資、生活等名目掩飾非法賭博內容，甚至表面上提供免費娛樂作招徠，實際上暗藏外圍賭博陷阱，令玩家不知不覺越玩越沉迷，結果染上賭癮欠下巨債。

多名被外圍賭博害到雞毛鴨血的苦主，有父母因兒子沉迷賭博，連累全家代還債的血淚史；有二十多歲年輕人沉迷賭籃球欠下三百萬元巨債，禍連家人兼要破產；另有大專生眼見身邊同學不停還賭債荒廢學業。一個個活生生慘痛例子，揭露外圍賭博如何影響年輕人前途，連累家人也要背負沉重代價。

非法賭網 Meta平台「快閃」宣傳

記者早前在相關社交平台進行實測，發現不少外圍賭博廣告會在Meta轄下平台隨機彈出。用戶輸入一些與賭博有關的字眼，例如「娛樂城」，Facebook或IG也會跳到一些外圍賭網或相關群組，讓用家很容易接觸到非法賭網。

有熟悉外圍賭博運作的知情人士表示，儘管Meta聲稱持續使用AI技術進行內容審查，並將涉及外圍賭博的廣告或內容下架，但外圍莊家已懂得採用「快閃」模式，即是帳戶只運作一至兩天甚至僅數小時，瘋狂投放宣傳來吸客，當帳戶一旦曝光被封，莊家立即以新名稱或新頁面重啟，並改用不同名目，例如「投資教學」、「健康貼士」或「生活資訊」等包裝作為掩飾，將廣告與實際賭博網的頁面分離，以降低系統識別率，繼續彈出廣告。

該知情人士續說，該些網上彈出的外圍賭網，大部分「基地」設在海外，「由於社交平台用家以年輕人為主，有柬埔寨及菲律賓的外圍賭網，便提供年輕人首次投注送一千元的信貸，開拓市場。」

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兒子沉迷外圍賭博 家人受累掏空積蓄

外圍賭博滲透社交平台對年輕人的禍害，陳氏夫婦（化名）坦言體會至深。他們育有兩名二十出頭的兒子，一家四口居住公屋，夫婦二人靠廿四小時經營報紙檔養家，一直為口奔馳。沒料到二○二四年四月，幼子突然向他們借十萬元，細問下揭發他賭錢欠債。陳太說：「他解釋是跟朋友去一些非法賭檔賭百家樂，欠了十萬元無力償還。因為是第一次，我們以為他會驚，不會再有下一次，於是兩公婆就幫他一次過還清條數。」

可是那次教訓並未令陳太的幼子醒覺，後來更發現他沉迷賭外圍波及馬。去年六月，幼子又向他們借錢還債，「這次還連續借了五間財務公司，總共欠下十多萬元。」陳太坦言與丈夫愛子深切，生怕他被人追數，加上兩夫婦和長子又心軟，決定再幫他一次，三個人連同幼子每月的收入，扣除生活開支，全部拿來還債。

結果一家四口齊齊「跑數」，花了大半年才還清十多萬元債項，以為終告一段落。可是好景不常，今年一月，他們發現幼子死性不改，又借了十多萬元賭債，「他因為遲遲沒有還錢，結果被人上門貼大字報，收數公司要求與家人聯絡。」陳太慨嘆說：「十多條數，每星期至少還一萬元‥‥‥我們之前已動用全副積蓄還錢，何來有能力再還？我們已幫到盡，真係搞唔掂，於是叫個仔自己破產。」

陳太表示，有段時間她怕兒子用電話投注，沒收了他的手機，「發覺他的手機經常收到財務公司廣告、訊息等，不斷誘騙他借錢。」這令她相信不少年輕賭徒因抵不住大量外圍賭博廣告或借貸訊息的誘惑，結果越借越多，越賭越大，後果堪虞。

大專生賭外圍 致債台高築

現就讀大專四年級的志偉（化名）是超級球迷，他透露身邊不少同學為了看球賽，經常上網尋找免費的足球直播。然而，這些直播畫面往往充斥?大量外圍賭博廣告，部分同學禁不起誘惑而投注外圍。「有些同學因為沉迷外圍賭波而債台高築，承受巨大的精神壓力。」志偉痛心地說，這些同學為了還債，不得不瘋狂兼職開源，結果嚴重耽誤了學業；部分更連累家人代還賭債。

談及同學們深陷其中的原因，志偉分析道，外圍賭博平台除了提供高額借貸外，本質上更像是一個「二十四小時營業的網上賭場」。除了賭波，平台還延伸出百家樂、撲克、麻將等各式各樣的賭博玩法，全天候誘惑着玩家，「在這種環境下，人真的很容易失去理智，徹底迷失。」

最小求助者僅七歲 偷家人信用卡課金

為受賭博問題困擾人士及其家人提供戒賭服務的路德會青亮中心，其中心主任梁翠儀表示，外圍莊家在疫情期間以層出不窮手段招攬年輕人。截至二○二三年，該機構接獲三十歲以下的求助個案較疫情前增加一成；而三十歲以下的年輕求助者，參與網上賭博的比例更由一九年的百分之六，大幅攀升至百分之四十九。當中年紀最小的求助者僅得七歲，因沉迷以手機遊戲包裝且具賭博元素風險的活動，甚至偷取家人的信用卡「課金」近一萬元，反映非法外圍及網上賭博不斷助長未成年人賭博的問題。

梁翠儀續稱，不少外圍賭網透過通訊軟件平台，開設網上社交群組，又隨機加入成員，令年輕人容易接觸不同類型的外圍平台或外圍賭博宣傳內容。外圍莊家為了招攬更多客戶，經常不停調整宣傳模式，「一般會透過手機即時通訊程式廣發訊息，覷準年輕族群的，就會用iMessage廣發。外圍賭網又會不時向賭仔提供『返水』回贈，即是落注後收到額外投注金；若有人相隔數個月沒有下注，這些賭網又會主動派送優惠，反正用不同形式吸引賭仔下注為止。」

隨着社交平台近年被指淪為外圍賭博吸客及宣傳的溫床，立法會議員林琳建議政府必須加強社交平台的監管，尤其有關網紅（KOL）將非法賭博廣告包裝成投資賺錢的「擦邊球」行為。

有關網上廣告引誘年輕人賭博外圍的詳盡報道，請留意今期《東周刊》。

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