星島申訴王｜小一派位未放榜先收短訊 家長揭「兩個巧合」：以為派中第一志願

2026年度小一統一派位結果將於6月3日及4日公布，教育局透過手機短訊發放統一派位結果。不過，有家長今早卻「提早」收到小一派位結果短訊，但內容出現多處錯誤，包括派位年份是2025年，註冊日期不同等。《星島申訴王》從其中一名家長獲悉，短訊中顯示的學生編號正確，「獲派」的學校也是自己填寫第一志願的心儀小學，對短訊出錯感到憤怒，「真係嚇死人」。教育局證實因技術故障導致，向受影響家長致歉。

涉事家長今天早上收到以「#EDB_SPA」開頭發出的短訊，內容是小一派位結果，顯示其孩子獲派入第一志願，令她大吃一驚。她仔細查閱短訊內容，學生的電腦編號吻合，顯示獲派的學校也是自己填寫的第一志願，但短訊內容顯示的日子好奇怪，派位年份是2025年，註冊日期是2025年6月10日至11日，「日子錯的，嚇死人！」

她其後才得悉，原來不止她自己「提早」收到小一派位結果短訊，還有其它家長也收到，共通點都是短訊顯示的派位年份及註冊日期出錯，但學生的編號是正確。她更引述其它家長表示，若6月3日收到獲派的學校是另外一間，估計「家長會嘈到拆天！」

教育局已證實，今日早上因系統設定問題向家長發出小一派位結果短訊，現時已修復系統，呼籲家長毋須理會今早收到的短訊。教育局強調，全港小一派位結果，將依原定計劃於明日6月3日透過短訊正式發送，對引起家長不便深表歉意。

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根據教育局數據顯示，本年度共有16,345名兒童參加小一統一派位，獲派首3個志願學校的兒童共14,093人，佔約86.22%，創下近20年來的新高。自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為93.6%，也創下近20年來的新高。

參與小一派位的家長將可透過「智方便」或「智方便+」於6月3日上午10時起查閱統一派位結果；如曾於表格內填寫手提電話號碼，則會於6月3日透過電話短訊得知結果。家長須於6月9日（星期二）或10日（星期三）的學校辦公時間內，到獲派學校辦理小一註冊手續。