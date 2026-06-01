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星島申訴王 | 出動800無人機打造「求婚天花板」！劍橋準新娘才女現身回應男友浪漫細節

申訴熱話
更新時間：17:08 2026-06-01 HKT
發佈時間：17:08 2026-06-01 HKT

一場浪漫求婚對女孩子而言，是一生人中最重要儀式之一。日前數百無人機在尖沙咀上空上演超巨型「Marry Me」放閃求婚儀式，引爆全城熱話。《星島申訴王》找到女主角社交平台，她以一句「YESSSSSSSSS」，代表已接受求婚，並透露更多男友求婚細節。網民紛紛祝賀這對情人，並嘆言見識到「求婚天花板」！

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被譽求婚天花板 概念源於林子祥《分分鐘需要你》

這場閃盲全港的求婚儀式，在5月30日（星期六）晚上於尖沙咀海濱上空上演，使用大量無人機在天空排列組成不同的圖案，包括火箭、巨型玫瑰花、單膝跪地求婚的人像動作，以及寫上「I love you」、「Marry Me」、「Tonight love writes itself across the sky and into eternity（今夜，愛在天空書寫，直至永恆）」等浪漫字句。

女事主Amy在Threads帖文甜蜜地以fiancé (未婚夫的意思)稱呼男友，她坦言事前已猜到對方會求婚，只是沒料到驚喜去到那麼大。據Amy引述未婚夫稱，求婚構思源於林子祥名曲《分分鐘需要你》，以無人機演繹「願我會揸火箭，帶妳到天空去」等歌詞，寓意兩個人一起乘搭火箭出發，到太空看流星等等，相當浪漫。

美女準新娘背景曝光 為劍橋學生

Amy形容最感動位置，並非無人機有多少架、場面有多震撼，而是有人願意花那麼多心思，將一首上世紀情歌、一個故事、一份感情，變成屬於他們彼此的宇宙。她亦很感謝與她一同經歷求婚時刻的市民，向他們二人送上祝福和大量靚相。

據了解，被求婚的女主角Amy目前在英國劍橋大學賈吉商學院JBS（Cambridge Judge Business School）攻讀兼職碩士課程，在社交平台亦非常活躍，屬才女KOL一名。不過男主角身份，至今仍保持常神秘，不少網民都笑稱「根本就係霸總小說橋段」「開埠以來最浪漫求婚」，亦好奇如此大陣仗的無人機求婚，要花多少錢。

承辦公司透露內情 預算料超過六位數

原來要成功舉辦一場無人機求婚儀式，除了金錢以外，天時地利人和亦相當重要。《星島申訴王》找到承辦這場婚禮的無人機公司，負責人楊先生拒絕透露實際金額，僅表示事前最少預留2個月時間準備，使用800架無人機，並強調當天在區內有另一無人機活動，才能獲得准照完成今次儀式。

據了解求婚當日，紅磡海濱亦上演一場「童夢星願」為主題的慈善無人機表演，有機會正是這次成功申請無人機求婚的原因。

雖然負責的無人機公司不願透露金額，但據行內人估計，動用800架無人機屬於出騷最基本數量，但預算已由港幣八萬元起跳，再加上工作人員、申請手續、場地等等因素，預算至少也需要六位數。

大家又有沒有經歷過，或者曾經見證其他你認為浪漫的求婚儀式呢？歡迎留言分享。在此《星島申訴王》謹祝一對新人百年好合，永結同心。

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