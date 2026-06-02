星島申訴王｜極端酷熱天氣持續料周五35度 林超英堅持不開冷氣靠風扇消暑

香港高溫天氣持續，天文台預料本周五（5日）氣溫會飆升到35度，不少網民大呼「頂唔順」，有人留言：「今年的熱同過往真係好唔同」、「對不起，北極熊！今天不是你死就是我亡」，甚至有人建議「香港呢啲天氣應該提早放暑假」。前天文台台長林超英，面對如此高溫依然沒有開冷氣，他還在社交平台上發文，說自己繼續靠風扇降溫，並寫道：「今晚，老朋友守護著我。」 他接受《星島申訴王》訪問，講解今年持續高溫的原因及自己的特別消暑方法。

林超英：唔使開冷氣 三把USB風扇仔KO最熱一年

不少市民都感覺到，今年夏至未到已經非常炎熱。林超英接受《星島申訴王》電話訪問時解釋，今年全球氣候受到厄爾尼諾現象影響，太平洋東部的厄爾尼諾明顯增強，導致全球氣溫比過去幾年更高，「幾乎可以肯定，這將會是有紀錄以來最熱的一年」。

每逢天氣炎熱，市民最關心的就是：「超英哥，你開咗冷氣未？」林超英在訪問中回應：「直到今天，我仍然可以唔開冷氣」，全因他家裡有一件法寶——「USB小風扇」。

那麼單靠一把小風扇真的能夠降溫嗎？林超英指出，最重要的條件是房子要有良好的空氣流通，他建議使用一把直徑6吋（約15厘米）的風扇，對著頭部和肩膀吹，「就這幾天的情況來說，我覺得是可以處理到熱的問題」。

《星島申訴王》曾前往超英哥家中探訪，發現林家幾個位置都放著這款小風扇。林超英透露，家裡共有三把風扇，分別放在工作位置、自己及太太的床頭，這些風扇耗電量很低，「就算開足整天20小時，大概也只花費一兩毫子的電費，所以唔怕開」。

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三大解暑招數：室溫水沖涼、飲水、薄床褥

除了靠這把風扇之外，林超英還分享其他解暑招數。

1、每日用室溫水沖涼3至4次

他建議用毛巾擦臉、擦頸，透過水份蒸發帶來涼意。傳統上熱天可沖三、四次涼，用室溫水淋一下已覺涼快，他自己則「吹著風扇就OK」。

2、每天飲用兩公升水

因為身體會出汗，適時補充水分很重要，「大概如果你一天能喝到兩公升水，那就達標」。

3、使用透氣薄床褥

他換了一張號稱「雀巢式設計」的薄床褥，「雀巢是一條條草，其實下面通氣，我現在睡的床褥理論是通氣」。

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慳電大法：一級能源標籤冷氣機調至27度

林超英再次強調，並非完全否定冷氣機，若真的需要開冷氣，應選用一級能源標籤的變頻空調機，並把溫度調至27度，「基本上用的電費是很少的」。

大家對這些消暑方法有什麼看法呢？歡迎在下方留言討論。