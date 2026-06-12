星島申訴王｜粉紅菠蘿顏值高內地炒價達800元 專家拆解營養價值與「變粉紅」原理

社交平台最近有人討論「粉紅水果」，包括粉紅菠蘿及粉紅藍莓，不少人都讚顏值高。其中來自哥斯達黎加及菲律賓的粉紅菠蘿，憑藉夢幻的粉紅色果肉，成為內地網紅新寵，價格被炒至每個800元人民幣，連香港藝人裕美亦在IG大讚「好靚」。《星島申訴王》記者走訪本港果欄，發現粉紅菠蘿在港售價為98元一個，有資深果商直言：「味道其實同普通菠蘿分別不大。」

更多相關報道：搣開車厘子果肉驚見生猛蟲蟲蠕動 果商教3招揀靚貨秘訣

内地炒至￥800一個 果欄檔主：食得起嘅人好少

粉紅菠蘿在內地炒價高達800元，本港市民有沒有追捧？市民張小姐坦言粉紅色菠蘿顏色特別想嘗試；另一市民葉小姐也表示覺得很有趣，透露自己曾經特地買來試食。

記者走遍油麻地果欄，發現粉紅菠蘿並非每檔有售。檔主梁小姐指出，粉紅菠蘿約三、四年前開始出現，起初進貨時很好賣，但市場需求不大，「上咗年紀嘅人唔太喜歡，因為太細個」。另一檔主Kitty則透露，以前價錢很貴，每個曾賣至400元，「食得起呢啲菠蘿嘅人好少」。

更多相關報道： 西蘭花洗出噁心「蟲蟲大軍」 營養學家教最佳清洗菜蟲法

資深果商：基因剪輯改變顏色 味道無大改良

資深果商林生表示，粉紅菠蘿在香港已賣了五、六年，由於產量少、來貨貴，所以不算很有市場。他指出：「頭兩三年銷量會大啲，因為大家覺得好特別。」對比普通菠蘿市價約30至50元一個，而粉紅菠蘿平均要80至100元，貴了差不多一倍。

林生解釋，粉紅菠蘿顔色之所有呈現出粉色，是因為本身含有茄紅素，經基因剪輯技術將紅色色素基因轉為黃色，令果肉變成粉紅色，但對味道的改良影響不大，「值唔值，大家要去想。」

林生亦提到，粉紅菠蘿一般比普通菠蘿細小，為方便包裝，大多會切去頂部。市民選購時可輕按果身，不宜過軟；同時留意「菠蘿釘」位置是否呈青綠色，若存放太久，表面便會出現輕微皺紋。

至於最近社交平台有不少網民討論的粉紅藍莓，林生表示目前尚未普及，僅屬少數果農的試驗作品，種植過程受多種因素限制，基本上「有市無貨」，無論供應量或品質都不太穩定。

營養師：粉紅水果無害 胃病患者要小心

營養師Kathy NG指出，粉紅菠蘿營養價值與普通菠蘿相若，含有水分、膳食纖維、維他命C及菠蘿蛋白酶，並額外含有天然抗氧化劑番茄紅素。雖然粉紅菠蘿經過基因改造，但食用後不會對人體有害。

至於另一款熱議的粉紅藍莓，營養師表示是天然雜交的結果，不含毒素。不過，若想護眼或攝取較多花青素，傳統藍莓會更理想。

營養師提醒，對菠蘿蛋白酶敏感的人士應避免食用，胃潰瘍患者亦要小心，因為菠蘿的酶仍會刺激胃壁。