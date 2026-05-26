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星島申訴王｜床具連鎖店商場搞活動疑聘黑工 直擊入境處「放蛇」即場拘4人

申訴熱話
更新時間：19:39 2026-05-26 HKT
發佈時間：07:55 2026-05-26 HKT

《星島申訴王》收到讀者報料，指一間在香港擁有4間分店的床具零售商，疑聘請持有旅遊簽證的內地人士來港工作，記者經調查後向入境處舉報，處方於周日（24日）經「放蛇」後採取行動，當場拘捕三女一男，以涉嫌違反《入境條例》通宵扣查，不排除有更多人被捕。

涉事的床具零售商位於九龍灣MegaBox五樓，主力銷售床褥、枕頭、床具等產品，於周日（24日）在商場中庭舉行活動，包括有手工藝導師為市民提供手工班，亦有攝影師為活動進行拍攝。入境處收到舉報後，當日下午派員喬裝成顧客於店內及商場中庭「放蛇」，有足夠證據後，入境處人員表露身份，要求有關職員出示身份證明文件。

經調查後以涉嫌《入境條例》當場拘捕3女1男，年齡介乎30至44歲，全部人正扣留調查。消息稱，被捕的4人分別來自深圳及東莞，全部持個人遊簽注以旅客身份來港。

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據了解，被補人士操普通話，大約一個星期前在涉事店舖現身工作。入境處發言人指，案件目前仍在調查中，不排除有更多人被捕。入境處會嚴肅跟進涉嫌聘用非法勞工的僱主。任何人違反對其有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境事務處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。

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入境處經調查採取拘捕行動，帶走懷疑在商場工作的黑工。
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據了解，有被捕黑工曾多天即日出入境內地及香港。
據了解，有被捕黑工曾多天即日出入境內地及香港。
入境處人員當場拘捕3女1男。
入境處人員當場拘捕3女1男。

入境處：僱主犯法最高囚10年

入境處發言人續稱，僱用不可合法受僱的人亦是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，最高可被判罰款50萬元和監禁10年。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。

《星島申訴王》已就事件電郵涉事店舖的內地總公司查詢，截稿前暫未有回覆。至於香港分店一名葉姓店員接受記者電話查詢時則表示，事件正在調查中，現階段不便回應事件。九龍灣商場MegaBox發言人回應，案件已交由警方處理及調查，暫未有進一步資料提供。

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《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即whatsapp報料，或經網上報料https://bit.ly/46BuDnE

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