星島申訴王 | 露營車載樂器搭港鐵被公審 鼓手現身反擊：冀包容本地音樂人

乘搭港鐵是不少市民日常，日前有人在社交平台Threads發文，指一名青年乘客將一輛裝有樂器的露營車推入港鐵車廂，更用嘲諷語氣圖文並茂說「果然喺香港玩音樂嘅人都好窮，call van 錢都無」，暗斥其樂器妨礙其他乘客。被偷拍的青年得知有關帖文後主動回覆，並上載由港鐵發出的「攜帶較大型樂器及體育用品許可證」，留言指「如果下次阻到大家，歡迎大家直接同我地講」。青年的回覆幾乎一面倒獲得其他網民支持，紛紛指責發帖者多事。

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網民大讚青年 回答有禮EQ高

被偷拍青年回應後，發帖者再追擊問「你架(露營)車什麼牌子？想買番架」，似暗示他當時的露營車超越許可證限制標準。青年於是再回應指，當時使用的折疊露營推車，尺寸約為70cm長 x 41cm寬 x 55cm高，沒有超越許可證限制標準。雖然帖主繼續指，當時青年拆開整套鼓外出，會否違反許可證僅限一件樂器的規定，惟青年引述港鐵方面指無問題。

港鐵網站列明，持有許可證的乘客，可於服務時間內攜帶一件總和（長+闊+高）不超過 235 厘米、任何一邊長度不超過145 厘米的樂器或體育用品進入港鐵範圍。申請人可以循網上、親身或郵寄遞交方式提出申請，7個工作天或收到電郵通知後，便可到指定車站領證。

網民大都讚賞青年回答有禮，面對發帖者公審也EQ甚高，並鼓勵他繼續追夢。反觀帖主公審不成，卻被網民批評「格局有差距」「高下立判」「莫欺少年窮」。

本地鼓手大方回應 稱已盡量錯峰出行

《星島申訴王》記者成功聯繫到事主、今年18歲讀大專的Ivan，他坦言使用露營推車運載樂器，的確並非最合適工具，可能會對樂器音色造成影響，但由於自己仍是學生身份，未能負擔租車費用，唯有選擇最便宜的港鐵出行途徑。

不過他強調，自己一般會刻意避開繁忙時間，希望最大程度減低對其他乘客的影響，如有妨礙他人的情況，亦歡迎當面指正。他期望在網絡世界，如未清楚事實真相，先別輕易定論。最後事主盼望香港社會日後能夠對本地音樂人，給予更多支持和包容。

大家對於乘搭公共交通工具攜帶大型物品又有什麼看法呢，歡迎留言討論。

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