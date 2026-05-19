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星島申訴王 | 男子遲回家 被妻質問兼罰$500 網民嘆夜歸失尊嚴 跪地扭耳扮狗叫

申訴熱話
更新時間：10:27 2026-05-19 HKT
發佈時間：10:27 2026-05-19 HKT

夫妻生活，理應互相尊重和體諒。近日卻有網民在社交平台上載一段影片，一名男子疑因在外消遣遲了回家，被妻子連番質問，最後更被罰款500元，被樓主慨嘆活得沒有尊嚴。該帖文引起網民熱議，有人覺得該男子很慘和好脾氣； 亦有人認為男子不對在先，飲醉酒遲了回家，丟低妻子獨自照顧年幼嬰孩。

該影片由妻子拍攝，片長1分40秒。片段開始，一名戴眼鏡和穿黑色上衣的男子開門入屋，只見他面頰通紅，應該是喝了酒。妻子隨即帶有怨氣地連番追問男子，為何答應凌晨12時回家，卻遲了超過40分鐘。她連珠炮發地說「解釋呀！解釋呀！」、「為何說話不算數」男子藉詞說因為走路回來而遲了，但妻子並不收貨。男子沒有發火，望望初生孩子後，向妻子笑了一笑，便若無其事入廁所洗面。

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妻子咬住唔放  網民猜度丈夫「有前科」

沒料到妻子難熄怒火，一時用普通話說「你的藉口多過路口」，一時繼續以廣東話嚷着「超過時間要罰錢」「快些給錢」指他有錢去飯局，怎會沒錢交罰款，並要求他交了錢才可去洗澡。

男子無奈下投降，從銀包拿出一張500元鈔票放在飯桌上。妻子拿起鈔票後，還咬着不放說「下次睇你夠唔夠膽」、「下次遲1分鐘罰500蚊。」和「你聽到未呀？」不過在影片的最後，妻子亦透露了罰款用途，事關她對着初生孩子說，會將罰款用來買奶粉給孩子。

影片引起極大迴響，超過600人留言。不少網民力撐遲歸男，認為男人不想回家是有原因，又指從片中男子的苦笑，完全感受到他在這段婚姻生活中，毫無尊嚴和自由；亦有人力讚男子脾氣好，否則已發生血案，並指妻子這樣拍片公審丈夫，完全不尊重另一半。

不過亦有網民支持妻子做法。有網民批評男事主明知家有小孩，遲歸也不交代一聲。另有人覺得片中男子其實已算很幸運，能夠以$500平息事件，透露身邊有朋友試過遲回家後，要跪地扭耳仔扮狗叫，絕對是挑戰尊嚴的底線。另有網民猜測，有人可能「有前科」，妻子才會那麼動氣。

另有網民比較中立，認為男人難免在外應酬，最好和妻子先講清楚，確定「交人」時間；特別是家有初生嬰孩，應該體諒太太剛生產後的情緒和照顧寶寶的辛勞。

對於這類夫妻爭拗，各位有什麼看法？有沒有試過因為夜歸而於另一半爭吵？歡迎留言討論。

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