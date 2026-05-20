星島申訴王 | 「乾食」VS「水煮」媽咪麵、福字麵點整最好食？營養師揭健康陷阱

即食麵是陪伴無數港人成長的平民美食，最近有網民圍繞兩款經典即食麵「媽咪麵」與「福字麵」的食法，在社交媒體上引發激烈辯論。有網民堅持媽咪麵只能乾吃、福字麵只能用水煮食，亦有網民則反擊指媽咪麵可以用水煮食，至於福字麵則乾食和水煮均可。《星島申訴王》訪問營養師，從健康角度拆解如何進食最健康。

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《星島申訴王》記者Justin與Elaine對兩款麵的食法持不同意見，Justin主張「媽咪麵用水煮、福字麵乾食」，Elaine則倒轉，主張「媽咪麵乾吃、福字麵用水煮」的食法。至於有網民則大讚「媽咪麵煮完很好吃」、「福字麵乾食超級無敵好吃」。

不少網民留言直斥水煮媽咪麵食法奇怪，更有人表示「終於感受到意大利人見到菠蘿Pizza的不安」。有趣的是，有網民嘗試將福字麵捏碎乾吃，有人認為「驚喜、香脆」，但也有人指「福字麵不煮的話麵餅太硬，根本不適合乾吃」。

營養師：乾食鈉攝取最高

面對這場食法之爭，《星島申訴王》邀請「家營營養中心」的營養師王薏晴（Yuki）從健康角度拆解。

一包標準裝媽咪麵的熱量約為279kcal；而一包福字麵（上湯伊麵）熱量約為410-417kcal。除了熱量外，鈉含量亦需留意，據世界衛生組織（WHO）建議，一般成年人每日的鈉攝取量應少於 2,000 毫克，而一包媽咪麵的鈉含量約為2112毫克，而福字麵約為1908毫克。

怎樣食可以減少鈉攝取？Yuki指出：「乾食時，調味粉直接灑在麵條上，沒有經過稀釋，身體會直接吸收高濃度鹽份。腸胃為了稀釋這些鹽份，會從細胞抽出水份，因此吃完特別容易口渴。」

她最後補充，即食麵要適量食用，調味料最好不要全部倒在麵中，按個人需求酌量添加即可。她更指，攝取過量的鈉，短時間會導致水腫，長期攝取過多的鈉則會導致心血管問題。

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