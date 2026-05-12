星島申訴王 | 灣仔意菜館切餅慶生 吃不完打包 回家驚見少一截 掀「打貓」疑雲

不少人紀念日都會選擇外出食飯慶祝。有網民近日與友人在餐廳慶祝生日，並自攜一個購自文華東方餅店、588元一個的焦糖蛋糕。眾人在飯局結束後切餅，食剩大半個蛋糕打包回家，之後發現蛋糕所剩份量大有問題，在Threads上發文、質疑餐廳員工偷食蛋糕！

據事主稱，她與三名友人是到灣仔一間意大利菜餐廳，消費1520元食生日飯，並自帶一個8寸生日蛋糕在飯後享用。事主指餐後使用切餅服務，四人因已飽餐一頓，且覺得蛋糕頗甜，只食用約四分一個蛋糕便停下。飯局結束後，事主卻發現僅剩餘一半蛋糕，於是聯絡餐廳了解，店方卻一度「已讀不回」。

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網民化身偵探 推測蛋糕去向

事件在網上公開後，網民紛紛化身偵探拆解真相。有網民站在事主一方，認為員工偷食名牌蛋糕「唔出奇，不過太明顯，可能真係太好食」 。不過亦有自稱從事餐飲業的網民，直言他們一晚都不知要切幾多個蛋糕，很多客人都會請他們吃，直言偷食可能性不大，較大機會是打包時不慎撞爛了少許，故此切走。

餐廳終回覆 協商賠償蛋糕費用

事主今日補充收到餐廳來電，證實部分餐飲業網民的推論正確。餐廳負責人翻查閉路電視後，發現事緣一名新兼職員工，不小心撞爛事主蛋糕，但沒有告知事主，偷偷切走損壞的蛋糕了事，最終餐廳決定賠償事主蛋糕費用，事主亦接受他的道歉。

大家對今次事件有什麼看法？出外用餐時，有否遇過餐廳「打貓」(員工偷食）歡迎留言討論。

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