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星島申訴王 | 殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯

申訴熱話
更新時間：07:45 2026-05-27 HKT
發佈時間：07:45 2026-05-27 HKT

喪禮是家屬向往生的親人，作最後致敬的機會；但有市民向《星島申訴王》投訴，自己光顧的殯儀經紀，搞喪禮時錯漏百出，令她們一肚氣。Emily和Emma是兩姊妹，她們的母親早前過身，她們經朋友介紹下找了一位名叫花姐(化名)的殯儀經紀，協助她們籌辦母親喪禮。

兩人原本屬意在世界殯儀館舉行喪禮，但花姐不斷推銷另一間殯儀館。妹妹Emma指花姐說：「妳母親報夢給我，坐在我床邊，要妳們兩姊妹不可以選世界殯儀館，不想花費太多錢。」姊姊Emily覺得母親如要報夢，都應優先報給她們，所以並不相信花姐所言，「我們堅持選擇世界殯儀館，全包收費7.8萬元。」

家屬投訴花牌凋謝兼沒香味

到選擇靈堂照片，家屬指花姐安排引起她們不滿。Emma說：「她擅自把母親那幅照片的衣服，改圖變了另一款式，媽媽根本不會穿那種衣服。」她指母親的頭髮，都有少許改圖，總之看上去感覺怪怪的，不像母親的樣子，「最終母親那幅照片，是我自己找人修改的。」

兩人又說設靈當天，透過花姐訂購的十多個花牌，質量明顯比親友自己買的差很多，「花姐買的花好像有些凋謝，還有一些黃色在花瓣上，又插得不太整齊。」Emma說親友自己訂的花牌，明顯有濃郁花香味。

她們認為，最離譜是喪禮上連先人的姓氏和年歲都寫錯，「靈堂門口有兩個白燈籠，寫了母親的姓氏，但這喪禮由我們兩個女兒處理，應該用我們兩個的姓氏，也早吩咐了經紀。」她們又指燈籠上的歲數，比母親的真實年齡大了五歲，「就算計虛數，都是加一、兩歲，最多都是加三歲。」事實卻是多了五歲，令兩人十分疑惑。

在先人火化、等候骨灰龕位期間，花姐說可以先將骨灰安置在她道堂，每月收費680元；但姊妹兩人了解後，才知道早前在世界殯儀館選取的全包喪禮服務，可以免費存放先人骨灰。她們覺得有人刻意隱瞞﹕「我們直接聯絡世界殯儀館的職員，才知存放骨灰不用收費，直到有龕位為止。」

本來希望喪禮順順利利，陪母親走完最後一程，怎料最終換來一肚氣，兩姊妹氣憤兼內疚，認為殯儀經紀要憑良心做事，「所有事跟足一點，不要連最基本的都出錯。」

記者向花姐查詢相關指控時，她拒絕回應，要求記者立即離開。
記者向花姐查詢相關指控時，她拒絕回應，要求記者立即離開。

涉事經紀拒回應 要求記者離開

為了查證兩姊妹的投訴是否屬實，記者去了涉事經紀花姐的辦公室了解，當記者表明身分向她查詢相關投訴時，花姐發火拒絕回應，要求記者立即離開，並說：「我會報警的，請你們離開，我不接受採訪，沒什麼要說。」

綜合事主對今次白事的不滿，《星島申訴王》找來資深業界人士，私下拆解各樣指控。

指控1：白燈籠寫錯年齡

靈堂白燈籠所寫的先人年齡不符，大了5歲。業界人士指，一般是先人的實際年齡，加3歲才正確，寓意天地人。

指控2：靈堂用母親姓氏

就靈堂寫了媽媽姓氏，業界人士說若果是已婚太太，喪禮應該跟夫家姓氏出殯。

指控3：疑用二手花

業界人士指出，鮮花被翻用的情況是有存在。當買花或做白事預算不足，最易發生這種事。

指控4：私下更改靈堂相

未得家屬同意，私自改先人靈堂相的衣着和髮型。業界人士說如果有相關改動，事前應該問清楚主家是否同意，不應該自把自為。

指控5：服務資訊不透明

就經紀沒交代殯儀館的全包套餐可免費存放骨灰，叫家屬另外付款租龕位。業界人士稱，經紀有責任向家屬說明有關訊息。

殯儀業商會理事長鄭志傑表示，不排除生意競爭大，有人以另類手法賺多一點。
殯儀業商會理事長鄭志傑表示，不排除生意競爭大，有人以另類手法賺多一點。

殯儀業商會理事長鄭志傑表示，行內人極為重視信譽，極少會這樣做，但不排除生意競爭大，有人以另類手法賺多一點。鄭志傑又透露，偶爾會收到家屬對殯儀公司的投訴，「可能在儀式上，大家的掌握位置和角度，還有場地上的安排不滿，都會有的。」鄭指商會都會作為中間橋樑，希望可以平息或處理爭拗。

大家為先人辦白事時，有否試過出現紛爭？歡迎留言討論。

相關新聞：紅磡「白事街」 地舖長覇錶位 花店主：人家最後一程 抄牌都要送花

 

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