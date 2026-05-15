星島申訴王 | 西蘭花洗出噁心「蟲蟲大軍」 營養學家教最佳清洗菜蟲法

西蘭花被譽為「超級食物」，集豐富營養與抗氧化功效於一身。然而，西蘭花茂密的花蕾極易藏匿菜蟲，有網民日前在 Threads 發文，表示將西蘭花灼熟後，驚見大量菜蟲浮出，直言嚇得「完全不敢再買來吃」，並請教網民清洗西蘭花的正確方法。就此，《星島申訴王》特別邀請營養學家 Krista Chan，為市民拆解清洗西蘭花的正確步驟。

問到如何清洗西蘭花，不少市民各有心得，張小姐表示清洗後會灼水再煮，感覺較為安心。張先生則笑言，因自小在農村長大，若見到菜蟲直接洗走，並不會因此放棄食用。

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加鹽加粟粉徹底去蟲？營養學家：多蟲不等於少農藥

坊間流傳將西蘭花直接倒轉用水沖洗，或者直接灼熟便可去除菜蟲，營養學家Krista Chan直指這是錯誤方法。她解釋，西蘭花結構茂密，菜蟲極易藏匿其中，單純沖洗未必能深入縫隙。她建議，清洗時應先將西蘭花切成小塊以增加清洗時的接觸面積，隨後加入鹽和粟粉浸泡10至15分鐘，讓蟲子及污垢被沾走，最後再重點清洗花蕾部分即可。

有意見認為「蔬菜多蟲證明農藥含量低」，Krista Chan澄清兩者並無直接關係。她指出，農夫噴灑農藥時，未必能完全滲透至西蘭花底部，往往只能處理花蕾表面的害蟲，加上不少害蟲對市面上的農藥已產生抗藥性，因此有關說法並不成立。

營養學家拆解西藍花四大功效

從營養學角度分析，Krista Chan指西蘭花具備極高營養價值，對人體有多重益處：

預防便秘：蘊含高膳食纖維，有助促進腸道健康。 促進傷口復原：富含維他命C、K等多種營養成份。 強化骨骼健康：能幫助人體有效吸收鈣質。 延緩老化：含有抗氧化成分，可減少對身體的損害。

大家平時又是怎樣清洗西蘭花？歡迎留言分享你的心得。