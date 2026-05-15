Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島申訴王 | 西蘭花洗出噁心「蟲蟲大軍」 營養學家教最佳清洗菜蟲法

申訴熱話
更新時間：08:00 2026-05-15 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-15 HKT

西蘭花被譽為「超級食物」，集豐富營養與抗氧化功效於一身。然而，西蘭花茂密的花蕾極易藏匿菜蟲，有網民日前在 Threads 發文，表示將西蘭花灼熟後，驚見大量菜蟲浮出，直言嚇得「完全不敢再買來吃」，並請教網民清洗西蘭花的正確方法。就此，《星島申訴王》特別邀請營養學家 Krista Chan，為市民拆解清洗西蘭花的正確步驟。

問到如何清洗西蘭花，不少市民各有心得，張小姐表示清洗後會灼水再煮，感覺較為安心。張先生則笑言，因自小在農村長大，若見到菜蟲直接洗走，並不會因此放棄食用。

相關報道：洗錯藍莓等於食農藥落肚　專家教一招徹底洗淨+鎖住營養

加鹽加粟粉徹底去蟲？營養學家：多蟲不等於少農藥

坊間流傳將西蘭花直接倒轉用水沖洗，或者直接灼熟便可去除菜蟲，營養學家Krista Chan直指這是錯誤方法。她解釋，西蘭花結構茂密，菜蟲極易藏匿其中，單純沖洗未必能深入縫隙。她建議，清洗時應先將西蘭花切成小塊以增加清洗時的接觸面積，隨後加入鹽和粟粉浸泡10至15分鐘，讓蟲子及污垢被沾走，最後再重點清洗花蕾部分即可。

有意見認為「蔬菜多蟲證明農藥含量低」，Krista Chan澄清兩者並無直接關係。她指出，農夫噴灑農藥時，未必能完全滲透至西蘭花底部，往往只能處理花蕾表面的害蟲，加上不少害蟲對市面上的農藥已產生抗藥性，因此有關說法並不成立。

營養學家拆解西藍花四大功效 

從營養學角度分析，Krista Chan指西蘭花具備極高營養價值，對人體有多重益處：

  1. 預防便秘：蘊含高膳食纖維，有助促進腸道健康。

  2. 促進傷口復原：富含維他命C、K等多種營養成份。

  3. 強化骨骼健康：能幫助人體有效吸收鈣質。

  4. 延緩老化：含有抗氧化成分，可減少對身體的損害。

大家平時又是怎樣清洗西蘭花？歡迎留言分享你的心得。

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即whatsapp報料，或經網上報料https://bit.ly/46BuDnE

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即whatsapp報料，或經網上報料https://bit.ly/46BuDnE

最Hit
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
10小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
21小時前
馬斯克6歲兒子X現身人民大會堂。 美聯社
00:15
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
即時國際
10小時前
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地決靠自己去搵
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地
影視圈
10小時前
東涌裕東苑單位冷氣機起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體。
東涌裕東苑單位冷氣機起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體
突發
2小時前
谷薇麗設靈丨半個電影圈向故友致哀 鍾楚紅全黑素服拭淚送別 施南生步履蹣跚需人攙扶仍到場
02:16
谷薇麗設靈丨半個電影圈向故友致哀 鍾楚紅全黑素服拭淚送別 施南生步履蹣跚需人攙扶仍到場
影視圈
12小時前
貝森特：中國將推動重開荷姆茲海峽 恢復全球能源運輸。路透社
特朗普訪華｜貝森特：中國將推動重開霍爾木茲海峽 恢復全球能源運輸
即時國際
5小時前
特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製飛機。路透社
特朗普訪華｜特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製商用機
即時國際
5小時前
特朗普訪華︱特朗普出席歡迎晚宴 邀請習近平9月24日訪問美國︱不斷更新
03:50
特朗普訪華︱特朗普出席歡迎晚宴 邀請習近平9月24日訪問美國︱不斷更新
大國外交
10小時前
跨境直通巴「深華粵海」宣布停運長途線！營運逾30載  主打台山、深圳灣路線 未來將與永東合作
跨境直通巴「深華粵海」宣布停運長途線！營運逾30載  主打台山、深圳灣路線 未來將與永東合作
旅遊
20小時前