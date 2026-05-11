星島申訴王｜$5,999買99支玫瑰一晚即殘！港男怒轟呃錢 花店提協商條件遭拒

不少人喜歡送花表達心意，但若花費不菲卻換來一肚氣，實令人難以接受。有男網民日前花近6000元購入99朵紅玫瑰，豈料僅一晚花朵便悉數枯萎發黑，他對此大感不滿，並在社交網站發帖怒斥講述遭遇，形容花店是「世界大騙錢」。涉事花店願意退回一半款項，但港男不願意推回花束，雙方最終協商不果。

該名男網民發帖文，聲稱自己早前在銅鑼灣中心地帶一間花店，以5,999元訂購了99朵標榜從荷蘭進口的紅玫瑰，並於5月8日到花店取貨。直至翌日（5月9日），他下班回家發現99支玫瑰花已經出現嚴重泛黃和發黑。根據他的描述，他即時向花店負責人查詢，對方辯稱是「有手氣撞到」、「淋雨」或「焗親」所致。

惟港男反駁指取花時並無下雨，且花束放在車後座而非車尾箱，加上他觀察到花束底層出現明顯問題，且部分花朵色澤暗淡，質疑店方夾雜了其他產地的玫瑰，例如美國和越南品種等。

退貨方式有分歧 最終協商失敗

帖文中，港男分享一段與花店負責人的對話錄音。從錄音上可大致了解到，他要求花店退回一半款項，而店方亦同意退款，並要求他當晚到店舖退回花束。但他認為自己需要上班工作繁重辛苦，理應由店方上門取回退貨，雙方最終協商不果。港男事後心灰意冷，指現在連想留幾朵花插瓶都做不到，怒斥店方服務與質素完全不對等：「做不到這個價錢的質素，為什麼要接單？」他更直言 $6,000 每一分都是辛苦錢，對於「一晚即爛」的慘況感到極度憤慨。

事件曝光後，網民反應兩極。有網民認為，玫瑰花在不拆包裝和不插水的情況下，放置超過24小時，自然會出現脫水現象，更有人質疑事主「收貨果陣應該驗清楚」、「你鮮花想永久保鮮？」等。不過，亦有不少網民支持事主，認為鮮花價格與質素極度不符，正是這些花店高價低質的花束，令港人寧願北上買花，並留言：「就算好靚都唔使6千呀」、「擺到明搶錢」等。

《星島申訴王》就事件向有關花店查詢，截至稿件刊登前未獲回覆。

更多相關內容：深圳平價花束人肉快遞攻港 旺角花墟冷冷清清店舖出招自救