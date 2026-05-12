星島申訴王 | 寵物店擺烏龍 沖涼誤當剪毛 長毛貓慘變光禿禿 主人嚇呆痛哭

在香港熱愛養寵物的人士不少，亦捨得花錢該毛孩獲得最好護理。一名女子日前向《星島申訴王》申訴，指寵物店因為落錯「柯打」，把沖涼變成剪毛，將她兩隻長毛貓剃到光禿禿，完全變了另一個樣，把她氣得哭了兩天，擔心貓貓之後的健康發展。

做文職工作的Carmen，養了一隻緬因貓和一隻布偶貓，分別叫Luigi和Luna。Carmen說兩隻貓都是長毛貓，她一直把貓毛打理得很好，沒有皮膚病，所以她們很少沖涼，「早前因為一隻貓肚屙，便預約替牠們沖涼清潔。」

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突變無毛貓 憂毛孩出現「應激反應」

本月初一個早上，Carmen致電大埔一間寵物用品公司，清楚講明是替貓貓預約「沖涼服務」，很快寵物公司的車來到接走貓貓。當天下午，Carmen特意早點回家以迎接毛孩；但貓貓被送回來後，Carmen即場被嚇呆，「兩隻都被剃到光禿禿，只是頭和尾剩下一小撮毛，完全變了另一個樣子。」

Carmen立即致電寵物用品公司，職員承認落錯「柯打」，由沖涼變成剪毛。她質疑就算是剪毛，也不用剷到光禿禿，「職員說，他們剪毛和剃光，都是同一做法。」Carmen又說，寵物中心有職員指長毛貓剃光毛很正常，大約兩個月毛就生回來。Carmen覺得對方的回應十分荒謬，完全不覺自己有錯。

其後Carmen親自到寵物用品公司了解。她表明自己不是要金錢賠償，但要求對方簽一份醫療保障，因為她擔心貓貓出現「應激反應」，意即當動物面對威脅或壓力時產生的自我保護機制，會引發賀爾蒙分泌異常、心跳加快和食慾變差等。

另外，Carmen要求對方出一份公開道歉聲明，並講明她會放上網，「因為我想給大眾知道他們承認做錯，而不是私下向我道歉了事。」店方總共出了兩份聲明，第一份聲明中，店方承認職員誤將「沖涼」錯寫成「剪毛」，而美容師亦沒有直接跟客人聯絡，因而導致今次事件，對此深感抱歉。

其後店方再出一份聲明，指店方已作最大努力和誠意去補償，亦全力配合事主要求，可惜未能得到事主諒解。聲明又指，未能達至共識解決事件，店方已心力交瘁。Carmen對此十分不滿，覺得店方要她收聲，不要再生事。

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店方稱已盡力解決 拍片道歉要求不合理

貓貓被剃光毛後，Carmen坦言傷心得哭了兩天，「這兩天家中不敢開冷氣，擔心牠們受不了。」而其中一隻貓，事發後出現行為轉變，要將食物拿到Carmen床上進食，她估計貓貓可能缺乏安全感。現在Carmen最擔心的，是牠們往後的健康狀況，「不知道貓毛能否長回來，就算可以，都不是短時期內，要長時間作戰。」

涉事的寵物用品公司負責人譚小姐，回覆《星島申訴王》查詢時承認，事件是因為溝通出現問題，會改善日後工作流程。她指出，事發後已即時作出補救，向事主提供一份寵物醫療保障，「時間本來半年，後來按事主要求，延長至一年。」

其後，店方又按事主要求，安排當天負責落「柯打」的職員，以及剪毛的美容師跟事主會面，「事主罵了他們兩人接近兩小時。」譚指事主也曾經提出第三個要求，但他們覺得無法接受，「她要求兩名員工拍片道歉，這是不可能的。」譚說員工做錯是要道歉，但不是這種公開他們容貌被公審方式。之後，店方出了一份文字聲明，內容是承認責任和對事件抱歉，「但事主還是不滿意，所以才出第二份聲明。」譚強調，他們是有誠意和已盡力去解決事件，沒有逃避責任。

大家對於寵物主人及店方的回應有什麼意見？歡迎留言討論。

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