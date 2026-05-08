星島申訴王｜旺角50年老字號榮華花鞋月底結業 老闆不捨：陪伴走過大半生

在熙來攘往的彌敦道上，旺角一棟舊樓的樓梯底，藏著一家名為「榮華花鞋」的老店。它於上世紀70年代開業，至今已走過50多個年頭。《星島申訴王》發現店家近日在社交平台上貼出公告：「即將光榮結業，全店貨品七折」。消息傳開後，不少網民紛紛表示不捨，留言寫道：「每次經過，看到那些花鞋都好靚」、「真係可惜」、「童年回憶啊」等等。老闆接受《星島申訴王》訪問時透露因年事已高決定退休。

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半世紀繡花鞋老店榮休 老顧客：著咗你啲鞋幾十年，你唔做我無鞋著

「榮華花鞋」開在旺角彌敦道周邊，店面雖然不大，裡面卻陳列了上百款繡花鞋，花樣繁多，例如絹布面、刺繡款、網紗面、印花圖案等，一層層整齊排放在靠牆的玻璃櫃中。老闆蘇偉樵回憶，他從小就跟著父親賣塑膠拖鞋，那時要逐戶上門推銷。因緣際會下，他認識了「榮華花鞋」的前一任店主，後來在1990年代初從對方手中頂下這間店，與太太一起經營，轉眼便做了三十四年。

然而，這間開業近五十年的老店，近日在Facebook上貼出公告：「即將光榮結業，全店貨品七折」。老闆接受透露，收攤的原因是自己如今已經八十多歲，比起一般退休年紀，足足多做了將近二十年，再加上太太的勸說，因此決定在這個月內正式退休。

面對突如其來的結業消息，許多網友都感到驚訝。蘇生表示，「呢間舖陪咗我大半個青春，當然不捨，但人始終有退休嘅一日」。他還提到，很多人知道要結業後，專程跑來光顧，更有老顧客訴說心中不捨：「著咗你啲鞋幾十年，你依家唔做，我無鞋著」。

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從中產客到小紅書網紅店 數十年堅持香港貨

蘇先生回憶道，自己剛接手店舖的時候，香港經濟正處於繁榮時期，市道十分興旺，單是彌敦道上賣繡花拖鞋的店就有五、六家。如今行業日漸式微，慢慢關得只剩下幾間。此外，當時的顧客大多屬於中產階層，因為繡花拖鞋不能碰水，那時候人們主要是在室內穿著，而這類家庭的家裡通常地板乾淨整潔，即使只是在家裡穿，也希望能有一雙好看、有品味的繡花拖鞋。近幾年，為了跟上時代的審美，他還引進了一些有小金魚、熊貓等圖樣的繡花拖鞋。

為了維繫這群老顧客，蘇生數十年來對繡花拖鞋的品質與款式都極為講究，所有貨品一律向本地廠商進貨。他表示，客群年齡層非常廣泛，從幼童到長輩都有人來購買。近年業績並未因行業衰落而下滑，反而獲得內地旅客更多青睞，在小紅書上屢次被推薦為「香港寶藏店舖」。此外，還有許多女性顧客因為看了電影《花樣年華》，慕名前來選購。

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全店七折 最平$73.5一對 老闆：賣完就正式退休

老闆蘇先生表示，店舖會在本月內結束營業，但確切的關門日期還沒有定下來。他笑著說：「想盡量將貨清完再講。」

據悉，店內繡花拖鞋的原價，最便宜一對售價$105港元，最貴一對$139港元，現在全部以七折出售，只希望能儘快清掉庫存，其後光榮結業。