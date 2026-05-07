星島申訴王 | 網上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反擊 名牌店主：市價300萬 「配貨」才買到

獲老公贈送名牌，做妻子的當然又開心又驕傲，巴不得向身邊人分享喜悅。惟一名女子近日在Threads上載老公送的Hermès（愛馬仕）手袋相片，而跟網民開火。不有網民覺得她高調「晒命」，亦有人覺得該手袋屬天價，懷疑是假貨。有香港名牌手袋店負責人指出，該款手袋現時市場價約300萬，而且要「配貨」才能買到，十分珍貴。

該名台灣女網民上載的Hermès手袋，聲稱是老公所送禮物，她在帖文留言祝願其他母親跟她一樣快樂。不過，很多網民就覺得她此舉炫富「晒命」，又指該款手袋價值不菲，不是輕易買得到，懷疑她收到的是假貨。有眼利網民指出，真貨的金屬扣不會用膠膜包着，產品證書亦不會用密實袋封起；另有網民貼出聲稱真貨的相片作比對，表示這款鱷魚皮袋的線條車工，均與女網民上載的相片有差異。

女子不忿被網民圍攻，開新帖稱已將手袋拿去檢驗。如是真貨，會公開檢驗結果兼考慮控告誹謗的網民，假貨就感謝提醒。但沒多久，事主不知甚麼原因刪除這個帖文，網民亦不知檢驗結果。

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看照片難分真假 真人檢測最可靠

究竟這個Hermès手袋價值多少？本地名牌手袋店負責人Yuki向《星島申訴王》表示，相片中的Hermès手袋，又叫「Hermès灰房子」，現時市場價大約300萬港元，「台灣還會貴一點，因稅率比較高。」Yuki指出，要買到這款手袋並不容易，要「配貨」才買得到，除了在指定時間達到特定消費金額外，還要連同其他貨品一拼購買。Yuki又說，之前都收到不少客人查詢這款手袋，但報價後就打消購買念頭。而這款手袋是鱷魚皮， Yuki說香港暫時沒有檢驗Hermès鱷魚皮手袋的鑒證中心，為免跟客人爭拗，所以很少售賣這類手袋。

Hermès手袋售價不菲，動輒數十或過百萬，如何分辨真假呢？Yuki提醒消費者，不要單憑照片去分辨，更不要相信專門檢查名牌手袋的手機應用程式，以拍照方法檢查。Yuki說這些手機程式並不可靠，之前已出現過多次問題，「因為相片會有濾鏡，而且拍出來的角度和字體，都可能有偏差。」她說只看照片，無法了解手袋的皮質，「皮質是要摸的，皮質本身是有某些特性，摸下去會知道，始終真人檢測最可靠。」

Yuki又說，香港有很多具公信力的鑒證師檢驗手袋的真偽，「他們會用專業儀器，去檢查手袋的五金位置，例如扣咀和底鏡等，看看這些位置的含金量是否符合官方標準，另外又會看看手袋的字體和車線。」由於鑒證方面有一定水準，所以Yuki說香港很少機會買到假貨，「當然，消費者一定要去信譽好的店舖購買，不要選擇一些經常關門的店舖，否則出問題都找不到人。」

不少女士喜歡收藏Hermes手袋，其中新加坡名媛Jamie Chua（蔡欣穎），因為擁有超過200隻Hermès（愛馬仕）手袋而被譽為「Hermès女王」，更是世上擁有最多Hermès Birkin手袋的女人。蔡欣穎收藏的Hermès手袋，包括各種款式、材質、顏色、Size，每隻都價值不菲，當中她特別喜歡Birkin Bag及Kelly Bag，而全球最貴的限量版Himalayan Birkin Bag，她有齊大、中、細三個Size，當然亦擁有今次引發爭議的「灰房子」手袋。有報導稱，Jamie將所有Hermès手袋，都放在一間需要驗證指紋才能進入的衣帽間。

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