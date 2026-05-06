星島申訴王 | 逾77萬公款轉入私人銀行戶口 香港珠海學院財務總監涉盜竊被捕

香港珠海學院日前發生盜竊案，《星島申訴王》接獲匿名電郵，內容指香港珠海學院發生挪用公款事件。經了解後，一名財務人員於4月30日被警方帶走，懷疑涉及校方巨額資金失蹤有關。警方回覆《星島申訴王》查詢時證實，已拘捕一名49歲葉姓男子，他為該校財務總監，涉嫌盜取學校銀行戶口內約77萬港元。

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據了解，被捕人自2024年起擔任香港珠海學院財務總監，負責管理學院財務。今年4月17日早上，校長張珍接獲銀行通知，指校方戶口出現三宗不尋常交易，資金從學校銀行戶口被轉往被捕人的私人戶口，涉及總金額超過77萬港元。

校長張珍於4月29日與校董會商討後，決定報警處理。警方隨即於4月30日下午，在珠海學院校內拘捕該名現年49歲、葉姓財務總監。被捕男子目前獲准保釋候查，須於今年5月28日向青山警署報到，案件現交由屯門警區重案組第二隊跟進。

《星島申訴王》目前正就此事向香港珠海學院進一步查詢，暫時未獲回覆。

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