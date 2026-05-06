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星島申訴王 | 男友$1000買爆旋陀螺拒夾$300開房 女友心碎訴苦竟遭網暴

申訴熱話
更新時間：13:00 2026-05-06 HKT
發佈時間：13:00 2026-05-06 HKT

情侶間歡好之事，放上社交平台公開，極容易引來大批「食花生」的網民七嘴八舌。日前有女網民在Threads訴苦，聲稱男友既想與她歡好，作為女仔的她已做到酒店房錢肯AA制，連安全套也肯AA制，但男友還是嫌貴，卻願意「一擲千金」用來買玩具，令她大感心碎，忍不住在網上大吐苦水云云。

該女網民稱與男朋友約會時，男友提出親熱要求，並建議到他家中過夜。事主為免影響男友家人日常生活、以及「被他屋企人聽到」而尷尬，建議改去酒店過夜，而600元的酒店開房費用，她願意AA制出一半。然而男友為節省300元酒店費用，堅持要她到家中過夜，最後雙方不歡而散，各自離開回家。

安全套錢也AA制 網民勸女事主分手止損

女網民事後卻得知，男友豪擲1000元購買「爆旋陀螺」玩具，令她甚感難受。貼文在網絡迅速發酵，由於這是一個新帳戶的第一個貼文，有關分享被人懷疑其真實性。惟帖主其後再於留言回覆，明白這次分享十足那些做虛弄假的潮文，但堅稱真人真事，更大爆二人歡好，連買安全套的錢也是AA制。

大部分網民替事主深感不值，表示「連套都AA就飛得啦」、「隨時落仔錢都無但有錢買陀螺，醒下啦」，建議她及早與男友分手止損。然而亦有一些毒舌網民在回覆中「有話直說」，儼如令女事主感受二次傷害，包括嘲笑道「妳仲cheap過爆旋陀螺！」、「你連$300都唔值啊陰功」、「佢唔係冇錢，只係唔想將錢用喺你身上」。

毒舌花生友嘲女事主 「妳仲cheap過爆旋陀螺！」

部分毒舌花生友，更從「經濟角度」作出分析說「1000元陀螺可以任玩，直到個陀螺爆為止；300元開房，可能爽得15分鐘。屋企免費15分鐘，爽完休息夠又可以繼續」、「600元同你shoot最多幾次，1000元可以shoot好多次」

記者查知，香港情侶時鐘酒店過夜價的確要600元起步，假期更不止；若計四星級酒店，基本上也要1000元一晚。如網上事件屬實，只能怪男事主寧願把錢留給玩具，也不願意與女友闢室、一夜溫存。

「爆旋陀螺」翻hit 限量版賣過千元

亦有網民將事件重點，放在「爆旋陀螺」之上，質疑這種過氣玩具，為何要賣1000元的價錢。《星島申訴王》日前就報道，作為90年代經典玩具的「爆旋陀螺」最近已大熱回歸，多區都能看見大批陀螺愛好者聚集，不分年齡圍繞「戰鬥盤」一較高下，更帶旺不少玩具店生意，部分限量版在網上被炒至逾千元。

相關報道：童年回憶殺！爆旋陀螺大熱回歸熱門型號被炒賣 資深玩家睇淡：紅唔過一年

大家對這次因為買「爆旋陀螺」、間接釀成一對情侶鬧出「小風波」有什麼看法？歡迎留言討論。

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