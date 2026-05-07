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星島申訴王｜四眼哥戲院脫鞋翹腳狂嘆榴槤 港男公審反被嗆：點解唔通知職員？

申訴熱話
更新時間：09:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-07 HKT

「睇戲最乞人憎係乜？傾計？食爆谷食到習習聲？情侶攬頭攬頸打車輪？」《星島申訴王》發現有網民在社交平台大吐苦水，親眼目睹一對男女在戲院內上演「榴槤大餐」，氣味瞬間攻陷全院，而那位男主角「四眼哥」更是有備而來，不僅自備手套，還脫下鞋子毫無禮儀而言。事件引發網民熱烈討論，輿論風向卻出乎意料，大家紛紛反過來指責發文的事主「點解無即刻同職員講？」。

四眼哥懶理他人棟腳食榴槤   網民怒斥： 點解唔通知職員

該名港男事主在Threads發文抱怨，指當日在電影院睇戲期間，一名戴眼鏡的男子與其女伴遲到入場，甫坐下即拿出榴槤即場享用。事主描述當下情景：「佢仲有備而嚟，戴晒手套喺度食！仲要棟起隻腳無着鞋！」強烈的榴槤氣味迅速擴散至整個影廳，令在場觀眾相當困擾。事主同時表示難以接受，覺得這種行為比一般戲院內的不禮貌舉動更加離譜。

然而，帖文一出隨即引來留言，不少網民並未一面倒同情事主，反而紛紛「反譴責」：「點解唔即刻出去同職員講？」、「淨係上網公審有咩用？」、「聲都唔識出」。有人更直言，事主當下不投訴，事後才發文抱怨，根本無助解決問題。此外，也有一部分網民幽默回應：「我見過有人食合味道杯麵」、「下次又再挑戰食乳鴿」 。

各大戲院飲食有規定  違反有機會被請出去

事實上，許多戲院都有明確的飲食規範，並禁止攜帶院內販售以外的外來食品。以 MCL 旗下戲院為例，包括 K11 Art House、AIRSIDE、The ONE 及德福戲院等，均規定顧客只能攜帶在 MCL 小食部或指定合作商戶購買的餐飲入場，外來食品及飲品一律禁止。若被發現，戲院職員有權拒絕觀眾入場。

另外，英皇戲院旗下戲院，例如如中環娛樂行、尖沙咀 iSQUARE 等，同樣列明條款指出，請顧客享用戲院提供的餐飲，不可在院內進食自攜的外來食品及飲品。

此外，Cinema City 旗下的荃灣愉景新城 Candy Park 及柴灣永利中心，也規定觀眾不得攜帶非戲院小食部所出售的飲品與食物進入影院。

大家是否有在戲院遇過一些不守規矩的人？歡迎在下方留言討論。

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