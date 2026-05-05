星島申訴王｜童年回憶殺！爆旋陀螺大熱回歸熱門型號被炒賣 資深玩家睇淡：紅唔過一年

90年代的經典玩具「爆旋陀螺」最近大熱回歸，在香港掀起意想不到的熱潮。《星島申訴王》發現近期每到深夜，從屯門碼頭到觀塘海濱，都能看見大批陀螺愛好者聚集，不分年齡圍繞「戰鬥盤」一較高下。這股風氣同時引發陀螺搶購潮，帶旺不少玩具店生意，多款熱門型號賣至斷貨，部分限量版更在網上被炒至逾千元。有資深玩家表示，新手想入坑玩陀螺其實不難，關於熱門款式、戰鬥技巧等資訊，網上亦很容易找到。不過他們認為，爆旋陀螺雖然看似大熱，但未必能持續成為趨勢。

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台網友發文稱被笑「玩陀螺廢」 引爆香港多地「砌爆細路」熱潮

追溯這股爆紅熱潮的起點，源於一位台灣網友在Threads上發文，指今年農曆新年期間被一群小孩嘲笑他玩陀螺的技術，於是他上網向各路專家請教，並決心投入金錢，購買強力陀螺打敗這群小孩。此帖文意外地觸動了許多成年人的童年回憶與好勝心，迅速引發廣泛共鳴，熱潮更蔓延至香港，不少人笑言要加入「砌爆細路」的行列。

記者Sammi深夜到訪屯門兆禧食坊外的空地，當晚雖然下着大雨，但現場依然擠滿前來玩爆旋陀螺的玩家，由正在讀書的學生，到已投身社會的在職人士皆有。市民嘉俊表示，自己玩了兩個星期，當初是因為看到熱潮所以跟着玩，「最主要係為咗砌爆細路嘅陀螺」。另一市民郎小姐則說，沒想過玩陀螺的年齡層可以這麼廣泛，令她非常驚訝。

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排隊攞籌買陀螺！限量版炒到過萬蚊 有錢都未必買到

隨著爆旋陀螺引發熱潮，許多玩具店的生意跟著興旺起來，甚至有店家誇張到門口大排長龍，顧客得先領取籌號才能入店選購。

玩具店老闆關太表示，最近陀螺銷量不錯，至於怎麼判斷哪款商品最搶手，只要年輕人拿著手機詢問款式是否有貨時就能得知。她還提到，先前陀螺的售價比較便宜，後來供應商調回原價，她也跟進以正常價格販售，只求「賺個良心價」。

已有26年陀螺收藏經驗的玩家隆勝，對這波陀螺突然爆紅的現象感到意外。他指出，以往售價約$60至$100的基本款，如今被炒到$300至$400。他憶述，2000年香港剛播出《爆旋陀螺》動畫時，陀螺也曾流行過一陣子，但遠不及現時誇張。此外，像是日版或限量版的爆旋陀螺，因為產量稀少，需透過抽籤才能買到，所以價格不菲，最貴可高達兩萬元。

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資深玩家睇淡局面：熱潮紅不過一年

資深玩家阿辛則表示，新手「入坑」的門檻不高，像是該選購哪些熱門型號、對戰技巧等資訊，現在網路上都很容易查到。至於最近才開始玩陀螺的新手們，他們會主動在WhatsApp群組裡發起陀螺聚會，通常都在公園這一類地方集合切磋，找回小時候在街外玩陀螺的那種感覺。

阿辛教路，新手若要買一個好的陀螺，第一步是挑選自己喜歡的款式與強度，若是不會選擇，亦可購買主流款式的陀螺先作嘗試。目前熱門的有巨神、CX鳳凰等，網路上普遍已有人整理出等級排名表，買家可以參考這些排名來選購，整體來說準確度相當高。

雖然目前玩陀螺的熱潮相當熱烈，但多位資深玩家卻抱持觀望態度。收藏家隆勝認為，他認為這股熱潮若能持續一兩個月就已經相當不錯。另一位資深玩家Philo則表示，希望這股風氣能延續下去，因為越多人玩會越開心，如果產品沒有人支持、沒有人玩，早晚會逐漸式微、沒落。

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