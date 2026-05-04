星島申訴王 | 何文田麵包店推$30任夾吸客　 實測廿秒夾近$90麵包回本攻略

何文田愛民邨一間麵包店，因不定期舉辦「30元20秒任夾麵包」活動，吸引不少市民專程到訪，網上報名更在5分鐘內火速額滿，現場氣氛熱烈。有參加者成功夾走價值逾百元的麵包，大呼「有賺」；《星島申訴王》記者親身實測，成功以30元成本夾得價值近90元的「戰利品」。店方坦言，活動一定蝕本，但當作是宣傳廣告費，認為活動帶來的口碑及歡樂，遠比虧損的麵包成本更有價值。

反應墟冚5分鐘報名爆滿 記者實測20秒夾8個麵包

《星島申訴王》記者早前到訪位於何文田愛民邨的「麵包空間」，活動尚未開始，店外已大排長龍。該活動以網上報名形式參與，參加者MeiTing表示，自己住在港島東，為了參加活動而特意前來。「報名當日準備好天文台時鐘，看準時間立即報名！」

據麵包店小編Miyuki指，最近一次活動的80個名額，在開放報名後不出5分鐘便已售罄。現場所見，不少參加者都做足準備，預先入店「偵察」，研究麵包款式與位置。挑戰一開始，各人便眼明手快地將心儀麵包夾入紙袋，爭分奪秒，而店員亦會在旁加油打氣，氣氛熱烈。每當一位挑戰者完成，店員便立即上前補貨，確保下一位參加者有充足選擇。

挑戰者完成後，便會到店外結算「戰績」。不少人都滿載而歸，參加者李先生興奮表示，雖然志在參與，但在現場打氣聲下，不期然「有多少夾多少」，最終夾到價值超過$60的麵包。參賽者MeiTing更透露她朋友曾在家練習夾麵包的技巧，因此才能夾到過百元的麵包，更笑言：「明天同事的早餐終於有著落！」

《星島申訴王》記者亦親身實測，在20秒內成功夾到8個麵包跟鬆餅，總值$88元。

店家坦言蝕錢 當廣告費益街坊

眼見不少客人都夾走數十元甚至上百元的麵包，麵包店豈不是「蝕大本」？小編Miyuki解釋，活動由去年11月至今已舉辦第四次，規模亦不斷擴大，由最初30個名額增至現時80個。她直言：「其實我當這是一個廣告費及宣傳費。」

她認為，與其花錢在社交媒體買廣告，不如將資源直接回饋街坊及支持者，將買麵包這日常行程，變成一個可以與家人朋友共享的趣體驗。她憶述，活動最初只是由在社交平台Threads上的一個小想法轉變成一試實驗性活動，沒想到在網民的口碑支持之下，迴響越來越大。

店主表示，活動吸引了不同地區的客人前來，雖然他們未必會每天光顧，但能為麵包店帶來了極佳的口碑。

三大貼士挑戰 撻類產品要NG

對於有興趣挑戰的市民，綜合店主及成功挑戰者的心得，有以下三大秘訣：

一、先撐大紙袋，會比較容易放麵包進去，並建議於底部拿著袋子，否則麵包太重會讓紙袋破掉。

二、主攻體積較小、或是容易下手的款式，如有「腰身」的鬆餅，以量取勝。

三、避免選擇撻類等容易壓爛的款式，因為有忌廉或餡料，丟進袋中時，容易壓爛。