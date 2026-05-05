星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌

養大一個小朋友要幾多錢？ 香港生活成本高昂、開銷龐大，近年更有調查顯示，將一個小朋友養到22歲大學畢業，預計總開支至少要600萬港元，甚至可能突破千萬，這筆驚人費用，令不少有意生育的人卻步。《星島申訴王》發現，最近有位已婚女士在社交平台分享自己面對育兒及家庭財政的壓力，引發熱烈討論。她在帖文中提到，自己和丈夫每月收入合共超過9萬，在外人眼中算是中產階級，但她卻直言「根本養唔起小朋友」，日常必要開支早已貼近甚至追平收入上限，連吃飯都要慳住使，更已經三年沒買過新衣服、沒進過戲院。

兩夫婦列明細： 供樓3.6萬、養車1萬、連茶記都要就住食

帖文分享者提到，自己與丈夫結婚三年以來，生活幾乎維持「能省則省」的常態。雖然丈夫每月收入約5.6萬港元，而自己每月收入約3.5至3.7萬港元，兩人合計約9萬多港元，在外人眼中，這份收入相當可觀，堪稱中產階層。

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然而，當每月固定支出如房屋貸款3.6萬港元；汽車油費、保養、牌照及稅金平均1萬多港元；兩人三餐伙食費1.4萬港元；再加上保險、水電煤氣、管理費及通訊等必需開支之後，家庭可靈活運用的餘額往往非常有限，甚至接近「月光族」的狀態。更困難的是，對於依賴車輛作為謀生工具的家庭而言，車輛的開支並非純粹的消費選擇，而是維持生計的必要工具，難以透過「少揸車」來立即緩解經濟壓力。

奶粉尿片僅入場費！ 女士憂育兒「時間線夾擊」：四大長老＋仔女費用

這位女士亦指出，養育孩子並非僅靠奶粉或尿片便能涵蓋，當中還涉及託兒安排、學前開支、校服書簿雜費、興趣班等長期費用。此外，孩子看醫生、打疫苗，每一項都需要花錢。而她最擔憂的，是將來四位長輩（包括父母及老爺奶奶）的醫療開支。目前僅媽媽一人每月便需約6,000元醫藥費，隨著年紀增長，只會越來越昂貴。況且，未來若需聘請看護或外傭，以現時狀況根本無法負擔。

此外，另一個受關注的問題是「時間線焦慮」。她指出，若在此時勉強生育，當孩子長大到高中或接近成年之際，往往正是長輩最需要醫療及密切照護的高峰時期；屆時家庭很可能同時面臨子女教育支出與長者照護開支的雙重壓力，讓原本期望的教養模式難以真正實現。

網民質疑夫婦「扮窮」 直指條數計錯、食得太豪

然而，帖文引發大量網民關注，不少人留言批評兩夫婦的開支過高，例如「Feel唔到有幾節衣縮食，直情係奢侈」、「一個月食萬4蚊冇可能係茶記」、「供樓3萬幾，間樓應該都係方便地鐵上蓋」、「$6000/月嘅車位係咩人先租得起」等。

另外，有網民質疑事主「條數計得唔準」，認為實際收入根本不足9萬。他們指出，丈夫每月的車輛開支約2萬，變相實際可支配收入僅餘3.6萬，兩夫婦合共約7萬多元。問題在於供樓已花掉3.6萬，加上兩人「食得豪爽」，自然難以儲到錢。

雖然「生還是不生」全由個人決定，但在香港養育一個孩子的開支確實不菲。2006年，李麗珊在恒生銀行廣告中提及養大一名小朋友需要400萬港元，這個說法一直廣為人知。到了2022年，恒生銀行發布最新調查報告，結果顯示現時將一名孩子養育至22歲的總開支超過600萬港元，平均每年花費約28.4萬港元，16年間漲幅達55%。

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