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星島申訴王｜信用卡綁定成中招來源？ 港男網購平台帳戶被盜用狂碌信用卡購物

申訴熱話
更新時間：08:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-28 HKT

網上交易平台日趨普及，惟網絡安全風險隨之上升。《星島申訴王》發現，近日接連有市民在社交平台分享被盜用帳戶進行未授權交易的經歷，當中涉及大型網購平台。有受害人直言被黑客直接竄改帳戶電郵後「碌卡」消費4,400多元購買日用品，建議移除信用卡綁定功能自保。有保安專家估計受害人的手機或電腦遭黑客入侵可能性最大，建議安裝防毒軟件，並切勿點擊不明來歷的連結。

「大家真係要小心！」有受害事主周五日前在Threads發文講述受害遭遇，稱日前手機收到信用卡公司的短訊通知，指其帳戶有兩筆交易紀錄，金額分別為2,960元及1,434元，涉及交易均來自HKTVmall帳戶，購物訂單包括電熱水壼、茶几、奶粉、空氣淨化器濾芯、電動充電修腳器、木托盤等日用品。受害人登入賬戶查證，發現已登記電郵地址被更改，盜用者利用其綁定的信用卡進行交易。

受害人表示，自己翻查網上紀錄，發現2025年底已有網民反映類似情況，甚至曾被傳媒個追蹤報道，至今仍有人繼續受害，呼籲公眾立即移除帳戶中已綁定的信用卡以策安全，他最終未有再進一步交代事件發展，包括平台有否跟進調查。

事主經歷在網上公開後，不少網民留言表示有類似經歷，直指在HKTVmall購物後會自動儲存信用卡資料，變相自動綁定。記者登入HKTVmall平台進行實測，發現只要透過信用卡進行交易，帳戶付款一欄會自動儲存信用卡資料，毋須按下任何確認鍵。

另一名網民則在Threads發文分享指其某大型旅遊網站的帳戶遭人入侵，以新加坡元為結算單位購買韓國首爾樂園門票及一間本港食肆的自助餐券，不法之徒在帳戶中竄改電郵，企圖收取確認交易通知而不被事主發現，猶幸交易需要事主信用卡所屬銀行進一步確認，黑客等不到確認後自行取消交易。

該名網民表示，由於事發事正值凌晨，她收到銀行短訊通知後大吃一驚，「凌晨真係俾佢嚇死！即刻鎖卡改密碼！」目前她已向銀行申請可疑帳單調查，並正在考慮刪除整個帳戶紀錄。

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網絡保安專家馬裕杰指出，根據商業交易平台的網上刷卡消費機制，除已授權交易如自動轉帳外，一般平台交易需要輸入驗證碼及信用卡所屬網上銀行核准交易（e-approval）方能生效。他認為有關帳戶被盜用的主要原因，不排除與用戶的手機及電腦被黑客入侵有關。

他解釋，黑客可利用用戶已儲存的個人資料，直接登入其手機或電腦進行遠端操作，先更改登記電郵地址，再進行刷卡交易，此舉能避免被用戶及早發現。馬裕杰建議，利用電腦交易的用戶應及時更新防毒軟件，手機用戶則應避免點擊不明來歷的網站或可疑連結，以減低被入侵風險。

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平台回應已取消訂單及退款

HKTVmall發言人回覆《星島申訴王》查詢時表示，公司日前已從社交媒體留意到相關事件， 並於4月23日上午收到受影響客戶的查詢，即時按照既定程序，展開跟進調查。公司經確認有關訂單並非由該帳戶持有人本人作出，已立即為客戶取消相關訂單並安排全數退款，同時建議客戶立即更改HKTVmall帳戶密碼，移除帳戶內已儲存的信用卡資料，並聯絡所屬銀行取消該信用卡。

至於帳戶指經首次交易後會自動儲存信用卡資料問題，發言人強調非常重視客戶對付款體驗的意見，並會認真檢視相關意見，持續優化平台的功能。至於另一涉事的大型旅遊網站，則截稿前尚未回覆事件。
 

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