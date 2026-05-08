星島申訴王｜上環文武廟成「求職勝地」 七師傅教路4招催旺事業運

在經濟環境轉變的背景下，許多求職者都感到困難重重。《星島申訴王》發現有網民在社交平台上分享，自己經歷了長達半年的失業後，到上環文武廟祈福不久後，竟奇蹟般地找到新工作，引發熱議。文武廟是否真能助人事業運亨通？《星島申訴王》請來玄學家七仙羽剖析，她指該廟宇靈氣極強，因此向來非常靈驗。她提醒信眾在拜神求籤的過程中，有若干細節需要注意，才能更有效地傳達心願，在尋找工作的道路上，增添成功機會，讓事業發展更上一層樓。

求職不順拜上環文武廟即轉運？ 七仙羽認證靈氣強勁

文武廟始建於 1847 年，主要供奉執掌學業與功名的「文帝」（文昌帝君），以及庇佑事業和財運的「武帝」（關聖帝君），因此一直是求學及求事業人士的熱門參拜地點，不少求學業或衝功名、想發展事業的人士都會特意前來拜祭。

文武廟不僅深受本地市民信賴，現場亦可見不少外國遊客的身影，顯示其香火之盛跨越文化界限。七師傅解釋，文武廟之所以靈驗，與其歷史悠久、神明眾多，並長期匯聚十方香火有關，使其力量相對顯著。她指出，廟宇歡迎任何人士前來參拜，信眾可根據自己的心願，向相應的神明祈求庇佑。

訪問當日文武廟香火鼎盛，市民黃先生表示，他希望畢業後能找到一份理想的工作，聽說網上文武廟十分靈驗，所以特地前來試著求籤。市民符小姐也表示，過去也常來參拜，她認為無論是求籤還是求事業，都相當準確。

參拜「文武二帝」有學問 職員詳解祈福步驟

根據現場職員講解，一般人參拜「文武二帝」的流程如下：首先進入廟內，購買一份寶燭，並在燃燭台點燃；接著在兩側香爐各插一枝蠟燭，再於中間位置插上三枝長壽香，插香前需誠心呼喚「文武二帝」，並說出自己的願望；接著便可在廟內各個小香爐依指示分別插上一柱雪梨香；最後，將元寶放到指定的收集箱，再由工作人員代為焚燒。完成以上步驟後，亦可摸一摸文昌筆和金鹿，希望沾到好運，增強運勢。

稟告清楚個人資訊 七師傅：唔使神明慢慢查

七師傅提醒大家，在點香及蠟燭時宜用左手，因左手象徵光聖與清靜。完成點香燭並進行拜祭後，便可以向「文武二帝」稟告個人資料，例如姓名、八字、居住地點、現時從事的工作或就讀的學校等，亦建議一併稟告曾做過的功德，以及自己的人品如何。

七師傅笑言，若不少人在同一時間拜「文武二帝」，如大家能將個人資訊交代清楚，「佢唔使查，效率會高好多」。另外，她亦表示，來到文武廟後可以在周圍撒少量米，因為米代表財富，此舉除了用於供奉給文武二帝，也能為自己增進財富。

求得下籤莫心慌 七師傅教4招升運秘技

許多市民在參拜後會求籤問卜，以求指點迷津。若不幸求得下籤，又應如何應對？七師傅就建議，此時無需過於憂慮，她提出一個獨特的轉念方法：可將不理想的籤文撕毀，再自行挑選一枝上上籤，並從正面角度解讀，以此作為積極的心理暗示，幫助轉換心境。

除了到廟宇祈福，七師傅亦分享了四個在家中便能實行的開運秘訣，有助於清理負能量，提升個人事業運：

除了到文武廟拜神之外，她亦表示有一些秘訣，有助提升事業運。

清理家居：清除家中過多雜物，保持磁場暢通，以免阻礙好運。 修剪頭髮：頭髮象徵個人能量與氣場，適當修剪有煥然一新之意。 丟棄舊衣物：扔掉代表不順遂時期的舊衣服、使用超過兩年的舊床單及舊地毯。 灑米鹽淨化：用米和鹽清潔全屋，有助淨化空間。

大家還有沒有其他催運的方法？歡迎留言一起討論。

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