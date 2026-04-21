星島申訴王 | 港人賭外圍 年輸150億 世界盃更瘋狂 揭非法賭博黑金產業鏈

四年一度的世界盃，將於六月十一日開鑼。隨着足球狂熱升溫，非法博彩亦蠢蠢欲動涉足其中。研究資料顯示，港人每年賭外圍賠掉的賭款，估計金額最少達到一百五十億元。《東周刊》今期封面報道，就將外圍集團的誘賭手法、洗黑錢過程，如何將資金落入東南亞詐騙園區等地點的「黑金產業鏈」曝光。

據報道，香港警方在過去三個多月，已兩次進行打擊非法賭博的行動。在代號「猛進」行動中，警方在長沙灣一個工廈，搗破了由黑幫操控的網上賭博推廣中心。該中心營運數個月，已吸納超過五百名賭客，牽涉賭款高達１.88億元。不法份子主要透過在社交平台炫耀名車、名錶和大量現金，並附上修改過的投注紀錄截圖，宣稱博彩贏得，令人誤信自己也可靠「獨家貼士」致富而投注。

至於在代號「謀攻」的行動，警方破獲了一個專門清洗非法網上賭博收益的集團。該集團在不到兩年時間，便利用21個本地傀儡戶口，清洗約3200萬港元的外圍收益，方法是將犯罪所得存入傀儡戶口，再要求其他人用提款卡提現，最後到虛擬資產找換店，兌換成加密貨幣，令資金來源與去向變得極難追蹤。

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對賭仔「榨到盡」 或強逼到詐騙園區開工抵債

熟悉非法外圍運作的知情人士，透露令人更心寒細節：不法集團對參與外圍賭博的賭仔，會將其價值「榨到盡」。賭客最先是資金提供者，到債台高築、身無分文時，便會被利誘甚至強逼到詐騙園區，由「賭仔」變成「豬仔」，遭禁錮和強逼從事詐騙工作。香港保安局，近期就從泰緬邊境一個新建園區，救回一名誤信網上招聘、被逼在園區參與詐騙活動的25歲香港青年。

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而近年新興的「預測市場」平台，亦為外圍賭博的黑金產業鏈提供新血。例如Polymarket這類平台，參與者可以用加密貨幣就萬物進行押注，看似是金融創新，本質卻與賭場無異。由於這些平台聚集大量使用虛擬貨幣的投機者，外圍莊家能輕易地從中招攬新客戶，或直接利用平台設局洗錢。

面對這種局面，香港政府暫緩原定推出的籃球博彩，正是出於對「預測市場」可能帶來的衝擊的審慎考量。非法賭博的猖獗，不僅僅是金錢損失，更會直接打擊合法博彩機構的收入，進而可能削弱其支持社會公益及慈善工作的能力。馬會預計，若無法推出新產品以應對市場競爭，每年收益損失可能超過20億元。

有關非法博彩如何涉足世界盃，詳情請留意今期《東周刊》。而隨着決賽周舉行的日子愈趨臨近，《星島申訴王》亦會作出跟進系列報道。

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