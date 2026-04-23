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星島申訴王｜買新床褥 「送」不明昆蟲？ 港女憂蟲患禍延全屋 專家分享兩招滅蟲

申訴熱話
更新時間：08:00 2026-04-23 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-23 HKT

添置新傢俬本是改善生活質素的樂事，但若貨品質素出現問題，隨時會演變成一場噩夢。近日有網民在社交平台發文，投訴於上周六（4月18日）收到新買的床褥後，赫然發現上面有多隻不明昆蟲，擔心蟲患會蔓延至全屋傢俬，令其飽受困擾。涉事連鎖傢俬店回覆《星島申訴王》查詢時表示，已安排人員上門收走相關床褥。

事主在帖文中表示，該床褥購自瑞典家具品牌宜家家居（IKEA），收貨當日她特意加錢要求收走舊床褥。惟她聲稱在即日拆封使用時，竟發現多隻生猛昆蟲在床褥上爬行。隨後她進一步檢查包裝袋，更發現內藏多隻昆蟲屍體。

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事主隨後拍攝片段存證，紀錄了多隻體型不一的昆蟲在床褥上爬行的驚人畫面。她無奈感嘆，舊床褥使用了十年一直平安無事，原以為換新能提升睡眠質素，豈料卻是煩惱的開始。

她形容此事對其造成極大的心理壓力，直言「驚到無法入眠」，睡眠質素與日常生活均受嚴重影響。她最擔心昆蟲已在屋內「落地生根」並大規模滋生，屆時後續的滅蟲與清潔處理將變得極為棘手。

網民分析床褥受潮生蟲　專家教兩招滅蟲

事件曝光後隨即引發熱議，不少網民對事主的遭遇深感同情，直呼「好恐怖」。有網民分析昆蟲來源，質疑床褥在倉儲或運輸過程中可能曾受潮或遭水浸，導致蟲蟻滋生；亦有人提及該店的退貨政策，憂慮若退回的產品處理不當，恐會引發衛生隱患。

根據 IKEA 官網的退換貨條款，顧客如對產品不滿意，可於購買日起計 365 天內，憑單據正本將包裝完整的貨品帶往門市辦理退換；若是上門收貨，則可在收貨三天後辦理。

發帖十多小時後，事主更新事件進度，指 IKEA 已安排即日回收床褥並辦理退款。然而，針對後續的滅蟲費用，事主引述店方回應指暫不考慮賠償，理由是床褥出廠時經真空包裝，昆蟲理應無法生存。儘管如此，昆蟲究竟是在真空包裝前、貨倉存放或運輸途中出現問題，目前仍不得而知。事主補充，暫時未發現屋內其他地方有昆蟲出沒。

《星島申訴王》就此事向 IKEA 查詢，品牌回覆指：「我們在收到顧客查詢當天已即時上門回收涉事床褥，並正按公司的產品程序安排後續處理。」

專家：新床褥出現昆蟲不罕見

香港蟲害控制從業員協會前副會長、本身為滅蟲專家的陳偉強認為，影片中的蟲子不是床蝨，但新床褥出現昆蟲的情況原來不罕見，因為通常倉儲環境潮濕，或運輸過程中都有機會令床褥受潮。他建議市民遇到這情況，首先使用封箱膠紙，消滅肉眼可見的昆蟲。倘若未能完成消滅、或想確保完全消滅蟲子，可到五金舖購買搬屋用的膠膜或保鮮紙，焗死內裡昆蟲。若市民仍然擔心蔓延到其他地方，可找專業滅蟲公司處理。

大家購買新床褥時，有否出現過上述情況？對於事主的困境，又有什麼意見？歡迎留言討論。

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即whatsapp報料，或經網上報料https://bit.ly/46BuDnE

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