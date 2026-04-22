星島申訴王 | 夏蕙BB實測北上秘笈 上水出閘即慳$17 長者必學一招「平搭頭等」

港人熱衷北上消費，東鐵線成為主要交通工具。《星島申訴王》發現，不少市民為節省車費，經東鐵線北上深圳時選擇分段收費於上水站「出閘再入閘」，將車程分開兩段計算。自4月3日「兩蚊兩折」的措施生效起，車費有所調整，到底此「慳錢大法」現在又能節省多少？《星島申訴王》特意邀請95歲的黃夏蕙及其51歲的契仔陳健興，由金鐘出發往羅湖親身實測，拆解全新「分段收費」的差價，發現使用60至64歲的樂悠卡的長者，每程最多可節省 $21.3；而65歲以上的樂悠卡的長者，每程最多亦能節省 $8.5。

夏蕙BB實測 上水分段收費「出閘再入閘」

為了驗證這個「慳錢大法」，《星島申訴王》邀請夏蕙BB及陳健興從金鐘出發。雖然夏蕙BB在疫情前，幾乎每星期都會與丈夫潘炳烈乘搭東鐵北上，但她坦言，這還是第一次為了省錢，而中途在上水站出閘。

二人從金鐘站入閘，前往上水出閘，再去羅湖。夏蕙BB表示，自己經常在車站目睹其他乘客在上水出閘省錢，但自己從未嘗試，「因為我經常看到人出閘，又見他走回來，但我沒有這樣做，因為坐不到原本那架車。」。不過，她亦十分理解市民的心態：「一般市民能省就省，尤其是老人家，你要他付這麼多車費，能節省一點他們一定做。」

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市民坦言不知節省多少 職員提醒出閘後一分鐘後即可入閘

抵達上水站後，果然見到不少乘客，特別是拖着行李的旅客採取「出閘再入閘」，將車程拆開兩段收費。對於這個「慳錢大法」，夏蕙BB特地訪問在站前等候入閘的乘客，原來大部人都知道可以省錢，但對於實際節省金額卻概念模糊。市民Mimi表示：「轉一轉這程便只要$2（長者優惠），那程只有後一段才是半價，省很多，便宜十幾元。」亦有乘客雯雯坦言：「我不知道實際多少錢。」，而學生Marcus及Kenneth亦表示：「出一出閘比一程車直達要便宜，能節省$1。」

除了價錢，出閘後需等候多久才能再次入閘，同樣眾說紛紜，答案由一分鐘到三分鐘不等。事實上，只要細心聆聽，站內職員廣播早已揭曉答案，不時會提醒乘客「出閘後一分鐘可以重新入閘。」

車費拆解 分段搭車最高慳逾$21

《星島申訴王》為大家實測並整理了相關票價，假設由金鐘站出發前往羅湖站，先在上水出閘，再重新入閘前往羅湖的收費。

票種 直達羅湖 分段車程（金鐘→上水 + 上水→羅湖） 節省金額 成人 $52.2 $22.2 + $26.5 = $48.7 $3.5 小童 $26.2 $11.6 + $13.3 = $24.9 $1.3 樂悠卡（60 - 64） $52.2 $4.4 + $26.5 = $30.9 $21.3 樂悠卡（65+） $26.2 $4.4 + $13.3 = $17.7 $8.5

從上表可見，成人每程可節省$3.5，小童則慳$1.3。而受惠於兩元兩折的60歲至64歲持有樂遊卡的乘客優惠幅度最大，單程可以節省23.3元，假如來回都使用這種方法，節省的金額高達42.6元。

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老友記精明升級選擇 普通段轉搭頭等

除了分段乘搭普通等，亦有精明長者選擇「升級享受」。由於長者乘搭東鐵線頭等直達羅湖，須支付正價票價，因此不少人會選擇「先頭等、後普通」的混合模式，能節省十多至五十多元。

以65歲以上樂悠卡持有人為例，由金鐘乘搭頭等至上水，票價為$16；再由上水出閘，重新入閘後轉乘普通等至羅湖，票價為$13.3，總車費為$29.3。而60至64歲樂悠卡持有人，由金鐘乘搭頭等至上水，票價為$26.66。再由上水轉乘普通等至羅湖，票價為$26.5，總車費為$51.3。雖然比全程普通等貴十多至三十元，但就能在大部分長途路程中享受更舒適的座位。

票種 頭等直達羅湖 先頭等後普通車廂（金鐘→上水 + 上水→羅湖） 節省金額 樂悠卡 （60-64） $104.4 $26.6 + 26.5 = $53.1 $51.3 樂悠卡 （65+） $52.4 $16.0 + $13.3 = $29.3 $23.1

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