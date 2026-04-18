星島申訴王 | 極噁心！怪漢大鬧深夜巴士 「搲爛腳」搲足半小時 流血流膿皮屑四濺

市民乘搭公共工具做出不文明行為，情況不時發生。《星島申訴王》收到觀眾報料，指早前深夜乘搭過海巴士時，遇到怪客作出極噁心、極不衛生的行為。由於當時乘客少而未被發現，或因為凌晨時份感到疲憊而未有制止。觀眾忍不住拍低怪漢劣行，並獨家向《星島申訴王》申訴。

觀眾Y先生表示，4月14日晚上大約11時45分，在旺角銀行中心巴士站乘搭城巴過海118號線，前往港島東小西灣。當車駛至登打士街站時，一名年約六十歲的男子登上巴士上層車廂，一上車已喃喃自語說「嘩，冷氣咁凍嘅」、「咁少客嘅」，不斷換座位下，最終坐在一名青年的後面，Y先生最初也不以為然。

更多精彩內容：涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男

聽到尖銳「唧唧」聲 回頭驚見爛腳想作嘔

因為接近凌晨而睡意甚濃的Y先生，其後被尖銳刺耳的「唧唧」聲弄醒；扭頭一看，便目睹極為噁心的一幕：那位登車時擾攘一輪的怪漢，當眾拉起右腳的褲管、拿着一個指甲鉗，又箝又磨的忙個不停——只見他的右腳，疑似深受皮膚病困擾，佈滿恐怖血痕和疑似膿包。未知怪漢是否因為痕癢難當，不住為右腳磨皮，似乎想藉着磨穿膿包和止血舒適一點，惟駭人場面卻令人作嘔。

更多精彩內容：咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸

Y先生憶述，當時單憑肉眼，也能看到怪漢磨走的右腳皮屑四處飄散，但坐在他前面的青年只顧看手機，對後面的情況全然不知。其他乘客則分散不同座位，很多未有看到這極不衞生的情況而開腔制止，就算有人看到，覺得噁心也只是別過頭去不看，不想在深夜時份疲倦的情況下，再與陌生人糾纏。Y先生也是基於這個心態而不動聲色，但就暗中拿出手機，拍低怪漢的劣行。

由於是深夜時份，該118號線巴士由旺角至柴灣僅約35分鐘，但怪漢的「DIY去膿放血磨皮療程」，則玩足半個鐘；坐在他前面的青年到站離去後，怪漢磨皮便磨得更頻密起勁，聲音更尖銳刺耳。後來坐在上層車尾位置乘客陸續下車，掠過怪漢身邊見到他的行徑，都為之側目，但未有人開腔阻止。

座位遺下皮屑及疑似膿包 城巴回應：有機制為車廂清潔

直至車抵達柴灣，怪漢才施施然收起指甲鉗，起身隨意撥兩下座位上的皮屑，便在漁灣村站下車。Y先生到他座位上察看，卻發現座位上還有很多皮屑，以及疑似膿包的液體留下，令人極其厭惡。

Y先生對《星島申訴王》稱，他落車時曾特別向車長透露此事，希望司機抵站後會通知人員清潔消毒，以免之後的乘客在不知情下中招，甚至感染皮膚病。《星島申訴王》曾向城巴查詢事件，惟發言人僅回答，城巴一向有機制，為車廂進行清潔。

對於這位怪漢作出的不文明和極欠衞生意識的行為，大家怎樣看？如果遇上類似情況，又會如何處理？歡迎留言討論。

更多精彩內容：歐洲扒手橫行防不勝防 必學「10蚊薯片防盜法」KO小偷