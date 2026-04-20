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星島申訴王｜警民同樂日到校園講座構築國安防線 周一鳴：國安如燈塔照亮香港

申訴熱話
更新時間：08:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-20 HKT

每年4月15日為「全民國家安全教育日」。為全方位提升市民的國家安全意識，警務處日前於金鐘夏慤花園舉辦「全民國家安全教育日 2026 暨警民同樂日」，透過表演、展覽及攤位遊戲等嘉年華互動方式，讓市民深入了解警隊在維護國家安全方面的工作與成果。此外，制服團體及小學亦同步響應，透過體驗營及校園講座，將國安訊息帶入社區與家庭，真正體現「國家安全、人人有責」。

同樂日現場設有多個特色展區，包括反恐特勤隊、爆炸品處理課、警犬隊及交通部等部門，現場展示精良裝備，並安排現役警員與市民近距離互動。其中最受歡迎的當屬「NSpeed 國安號」宣傳車，以及全新的「NSmarties 童心護港 AI 互動平台」，市民可透過問答遊戲、AI 生成繪本及影片，沉浸式了解「總體國家安全觀」的20個重點領域。

現場另設有以船隻模型為主場景的「護港號」展覽，展出大量國安主題書籍與產品，並重點介紹國務院今年2月發布的《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書，強調維護國家主權、安全與發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。正修讀「學警預備訓練」課程的學員 Answer 指出，展覽讓他更深入理解《白皮書》內容，認為愛國愛港與警隊價值觀高度一致，對投考警察大有裨益。

警務處處長：維護國家安全沒有局外人

警務處處長周一鳴在開幕典禮致辭時，將國家安全比喻為「堅固的燈塔」，在狂風巨浪中為香港照亮航線；而警隊則扮演「護航者」，始終堅持「有法必依、執法必嚴、違法必究」的原則。他強調：「維護國家安全沒有局外人，人人都是國家安全的持份者、受益人，更是守護者與責任人。」

同樂日吸引大量市民參與，陪同兒子到場的媽媽 LiLi 表示，AI 互動平台的玩法新穎，生成的繪本講述了小朋友夢想成為航天員的故事，巧妙帶出太空安全與國家安全的關聯，加深了母子倆的國安意識。市民 Judy 則對「國安號」宣傳車印象深刻，認為車內外的遊戲寓教於樂，有效將抽象的國安概念具象化。市民吳先生一家四口到場支持，他感慨表示，目睹全球多處戰亂，深感香港是安全福地，每個人都應守護這片土地，特別是下一代應了解如何成就繁榮穩定的社會。

香港交通安全隊及小學響應推廣國安

除了警民同樂日，制服團體亦積極響應。香港交通安全隊舉辦「心繫國安．情牽交安」兩日一夜體驗營，學員透過學習海、陸、空三大領域的交通知識，並參與紀律部隊的專題講座，領略社會穩定的重要性。香港交通安全隊特別職務署署長洪漢泉希望，學員能透過接觸不同紀律部隊，了解到不同紀律部隊的日常工作，深切體會紀律部隊全方位守護國家安全。

學界也積極響應，位於沙田的保良局王賜豪（田心谷）小學舉辦了「國安進校園」活動，邀請地緣政治分析師Phill Hynes 及前立法會議員郭玲麗分享，分享會更設置問答環節，以寓教於樂的輕鬆模式令學生認識國安，現場更邀請100名居民參與。

講者透過北愛爾蘭恐怖主義對社區影響的實例，提醒學生《香港國安法》及《基本法》第23條立法是穩定社會的根基。畢錦龍校長指出，期望透過嘉賓的個人經歷分享，讓學生消化國安資訊後帶回社區，最終達成「國安、社區安、家安」的長遠目標。

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