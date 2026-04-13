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星島申訴王 | 結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆

申訴熱話
更新時間：18:36 2026-04-13 HKT
發佈時間：18:36 2026-04-13 HKT

Foodie原本的意思，是對烹飪或美食有濃厚興趣，熱衷於尋找佳餚並享受飲食文化的人。但由於入行門檻太低，形成行業良莠不齊，部分人打着foodie名義，一心到餐廳食肆揾著數，吃過免費餐隨意拍條片交差，攞到明呃飯食，因此亦流傳「十個foodie九個伏」的意見。

最近對foodie情侶，就想出結婚免費兼有錢收的絕橋而成為熱話，被網民指為「算死草」。

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被踢爆要求食免費餐 和男友點貴價菜式

涉事女foodie日前在社交媒體上宣布婚訊，內文徵求目標人物成為合作伙伴，列出不同收費渠道。她聲稱社交平台擁有75000多個粉絲，如合作夥伴在她的IG或FB內曝光，位位收$4000，YouTube10分鐘Vlog，就收$20000，還有小紅書，徵信公眾號，TripAdvisor和Google評論等等逐樣計。文尾更強調，其他收費項目要額外再商討。

不少和婚禮行業有關人士，都私下收到這位foodie的婚禮「報價單」，有攝影師不值其所為，在社交媒體上公開事件，立刻引來群情激憤，全網核爆式聲討。有網民落足火力嘲諷稱「古有黑社會收陀地，今有ig foodie收宣傳費」，之後有網民回覆說：「佢離婚嗰日可以做俾佢」。不少網民都認為這位foodie結婚，但要問人攞錢有冇興趣合作，行為十分搞笑。

留言中更有食肆負責人回應，透露這位foodie曾到其餐廳要求「免費用餐」，又和男朋友點選貴價菜式享用後，求其拍條幾秒影片放上網，餐廳其後要求收回餐費，foodie竟說如要收餐費，就麻煩先付3000元稿費云云。

另外亦有一位化妝師留言，說foodie要求免費提供共9位女士的髮型化妝，化妝師雖然嬲爆，但亦得體地婉過份要求，化妝師認為foodie是對她專業上不尊重，無法接受這種不對等的合作模式。

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《星島申訴王》曾聯絡兩位曾經收過這位foodie信息人士，第一位開post玩踢爆的樓主David Lau，本身是一位攝影師，他透露所有關婚禮的行家，包括婚紗、攝影和化妝，都收到這份報價清單，David斬釘截鐵講明，餐廳就容易受騙，他們婚禮Vendor不吃這一套。

另一位攝影師Ahtungg受訪時形容，foodie的厚面皮行為簡直匪夷所思，為何自己舉辦婚禮，希望有免費贊助之餘還想收錢。

婚禮想有人贊助，免費舉辦之餘還有錢收，現實中的確係真有其人，但就要講級數。當年金馬影帝兼TVB一哥萬梓良和恬妞結婚，全程由TVB免費贊助，現場星光熠熠還有大批禮金收添。至於在社交媒體收錢亦都有，球王C朗拿度的IG，全球有6.3億人追蹤，找他出post一次，在2024年都要2673萬港幣。

至於這位foodie，雖然號稱有7萬多人追蹤，但有網民質疑流量是透過買回來而獲得，甚至有人贈予「人貴自知」四字總結事件。

如果大家生活中也遇到奇人奇事， 歡迎留言討論或聯絡我們報料。

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