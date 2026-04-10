星島申訴王|Klook買巴黎通行證變「廢紙」？ 港女遊羅浮宮食閉門羹：好無助

旅行時買了景點通行證，也有機會不能入場。有女事主向《星島申訴王》投訴，早前在旅遊網站Klook花$3344購買了巴黎通行證，最終被拒參觀羅浮宮，批評貨不對辦。Klook最初只肯退回四分一款項，但她在數小時內連環發文炮轟後，終獲通知全數退款。《星島申訴王》曾向Klook查詢事件，但截稿前未獲回覆。

女事主Phoebe向《星島申訴王》表示，今年3月7日透過Klook購買巴黎通行證，Klook的網站寫明除可參觀羅浮宮外，還包括42個景點體驗，兩人合共$3344。不過，當她於4月4日去到羅浮宮門口時，竟被職員拒絕入內，原因是她購買的通行證，並不包博物館。

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客服改口只退25%款項 事主報海關求助

Phoebe表示，按照Klook的條款，她們可以憑已購買的巴黎通行證，在 Big Bus資訊中心兌換羅浮宮博物館通行證，但不成功。她其後直接到羅浮宮向職員查詢，才知道自己所買的通行證不包括博物館。

Phoebe即時聯絡Klook客服，職員叫她繳付$1900購買博物館通行證，並承諾會退回$3344。Phoebe無奈下雖然其後再花$1900補買兩天的博物館通行證，但因為參觀羅浮宮要預先預約，他們比原定時間遲了45分鐘，要向職員解釋才能入場。

豈料當她付款購買羅浮宮門票後，Klook的職員改口稱因原先通行證曾使用，只肯退回25%費用，她批評完全不能接受。令她感到意外的是，她跟客服理論後，Klook網頁顯示的通行證條款，已立即更改為不包括博物館通行證。

Phoebe於4月8日回港後在網上發帖講述事件，並就事件向海關和消委會投訴。同日晚上，她終於接獲Klook電郵回覆，對方同意將會全數退回$3344給她。

Phoebe強調，全數退款只是彌補了金錢損失，但過程中浪費了不少時間和精神。而無法入羅浮宮那一刻，感覺十分無助，「這是我第一次去歐洲，所以當時非常手足無措。以後去旅行，都會在官方網站買通行證，穩陣一點。」客服職員在退款上的反口，更是她令她感到不滿。

《星島申訴王》曾向Klook查詢事件，但截稿前未獲回覆。

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