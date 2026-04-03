星島申訴王 | 小學生走入花卉展製作生態箱 從種植中領悟糧食及生態安全

糧食安全、生態安全是總體國家安全觀重點領域，香港年度盛事「香港花卉展覽2026」日前於維多利亞公園圓滿結束。警務處國家安全處與警察工藝會攜手，將嚴肅的國安議題巧妙地融入花藝與植物之中，設立攤位及花藝擺設，藉此宣揚總體國家安全觀。有小學校長帶隊參觀，學生更與警隊高層互動製作生態箱，在課堂外上了一堂「貼地」的國民教育課。

警務處國家安全處在維園花卉展設立了名為「國安號—維多利亞公園站」的特色攤位，提供國安相關資訊及「NSmart國安問答活動」，並於週末舉辦生態箱製作工作坊，旨在向大眾普及《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書內容，並加深公眾對國家憲法、基本法、國安法和總體國家安全觀的認識。

警務處國家安全處特設的「國安號」攤位極具心思，以高鐵列車為造型，寓意國家安全訊息如高鐵網絡般，能迅速傳遞到社會每個角落。警察工藝會亦以「國安號」聯乘深受小朋友歡迎的「提子」吉祥物，於中央草坪花見廊展出精緻的花藝擺設。

多位警隊高層親自到場宣傳，包括警務處國家安全處處長江學禮、警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓，以及警務處助理處長（服務質素）兼警察工藝會主席徐湘兒。他們向市民派發國安紀念品，並親切地與大家合照。

小學生從種植學習國家安全

適逢東華三院高可寧紀念小學有校園種植的習慣，校方為了讓學生對國家安全與農作物之間的關係有更深的理解，特意帶隊入場參觀。區瑋峰校長向學生講解農作物對國家安全的重要性，指出香港的糧食大部分依靠中國內地供應，過程中需應對天災蟲害的威脅及不斷改良農業技術，期望同學們能明白「粒粒皆辛苦」的道理，從而理解糧食安全與生態安全並非遙不可及。

學生們在國安處攤位與警隊高層一同製作生態箱。在工作坊導師的細心指導下，大家親手將泥土與植物放入微型生態箱內。導師祝願學生能好好養護，並期待他們明年能帶着成果回來分享種植心得。小六學生謝天衡分享說，他從中體會到保護植物就等於保護生態，植物能讓生活環境更舒適、空氣更清新，因此明白到生態安全的重要性。另一位小六女生馮雪晴則表示，從植物開花結果、轉化為食物的過程中，她領悟到沒有食物，人類便會捱餓。這次經歷讓她理解了什麼是糧食安全，並決心日後要盡力保護大自然。

警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓表示，香港花卉展覽是一年一度的盛事，每年吸引數十萬人次參觀。警務處國家安全處自去年起已在展覽設立攤位，旨在藉此機會傳遞國家安全的訊息，重點宣傳總體國家安全觀及國務院《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書的內容，讓大眾更了解警隊在這方面的工作。