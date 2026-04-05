星島申訴王｜打工仔派生命麵包當「散水餅」被笑孤寒庹縮 派洗衣球寓意「越洗越有」

本港不少打工仔離職時，會向同事派發「散水餅」以示感謝。但有網民發文，分享公司同事離職時派發兩片「生命麵包」的趣事，引發網民熱烈討論，批評此舉十分寒酸，同時紛紛分享自己收過最「特別」散水餅。究竟，離職是否需要派散水餅？派甚麼才最得體？《星島申訴王》特此找來職場專家為大家解答。

該網民分享，公司一位IT同事在離職當天，帶來了3條「嘉頓生命麵包」，並向每位同事分發兩片。最有趣的是，這位同事還用釘書機將寫有「生命滿希望，前路任我創」的黃色便條，釘在麵包的包裝上。

帖文引發網民熱烈迴響，紛紛留言分享收過最「匪夷所思」的散水餅經歷。例如，有人曾收到一顆獨立包裝的洗衣珠，上面還附有一張寫著「愈洗愈有」的字條。

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離職一定要派散水餅？毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，派散水餅並非固定的離職禮儀，完全取決於個人意願。她強調，散水餅的初衷是希望同事之間「好來好去」，如果派餅的舉動偏離了這個原意，那倒不如不派。

送「生命麵包」是否恰當？周綺萍直言，這要視乎同事之間的關係。如果大家都認為這是創意和開玩笑，那就沒有問題。反之，若同事間早有矛盾，再送上充滿爭議的散水餅，只會火上加油，不送也罷。

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甚麼情況下「必須」要派餅？她建議要留意一些特殊情況。例如，如果在職期間曾收過其他同事的散水餅，到自己離職時，最好還是回禮，否則會顯得有些小氣。相反，如果從未收過，公司內部也沒有這種不成文的規定，那便可自行決定。

散水餅的價值如何拿捏？她指出，散水餅的價值也需考量。舉例來說，管理層離職時，送贈數十元一件的西餅是合乎情理的；但普通員工則無須跟隨，不必送上同等價值的禮物。

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大家又收過什麼「特別」的散水餅，歡迎留言討論。