Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島申訴王｜打工仔派生命麵包當「散水餅」被笑孤寒庹縮 派洗衣球寓意「越洗越有」

申訴熱話
更新時間：09:00 2026-04-05 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-05 HKT

本港不少打工仔離職時，會向同事派發「散水餅」以示感謝。但有網民發文，分享公司同事離職時派發兩片「生命麵包」的趣事，引發網民熱烈討論，批評此舉十分寒酸，同時紛紛分享自己收過最「特別」散水餅。究竟，離職是否需要派散水餅？派甚麼才最得體？《星島申訴王》特此找來職場專家為大家解答。

該網民分享，公司一位IT同事在離職當天，帶來了3條「嘉頓生命麵包」，並向每位同事分發兩片。最有趣的是，這位同事還用釘書機將寫有「生命滿希望，前路任我創」的黃色便條，釘在麵包的包裝上。

帖文引發網民熱烈迴響，紛紛留言分享收過最「匪夷所思」的散水餅經歷。例如，有人曾收到一顆獨立包裝的洗衣珠，上面還附有一張寫著「愈洗愈有」的字條。

更多申訴報道：500元任打30分鐘   肌肉男變真人沙包任人發洩

離職一定要派散水餅？毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，派散水餅並非固定的離職禮儀，完全取決於個人意願。她強調，散水餅的初衷是希望同事之間「好來好去」，如果派餅的舉動偏離了這個原意，那倒不如不派。

 送「生命麵包」是否恰當？周綺萍直言，這要視乎同事之間的關係。如果大家都認為這是創意和開玩笑，那就沒有問題。反之，若同事間早有矛盾，再送上充滿爭議的散水餅，只會火上加油，不送也罷。

更多申訴報道：歐洲扒手橫行防不勝防　必學「10蚊薯片防盜法」KO小偷

甚麼情況下「必須」要派餅？她建議要留意一些特殊情況。例如，如果在職期間曾收過其他同事的散水餅，到自己離職時，最好還是回禮，否則會顯得有些小氣。相反，如果從未收過，公司內部也沒有這種不成文的規定，那便可自行決定。

散水餅的價值如何拿捏？她指出，散水餅的價值也需考量。舉例來說，管理層離職時，送贈數十元一件的西餅是合乎情理的；但普通員工則無須跟隨，不必送上同等價值的禮物。

更多申訴報道：港女1.6萬租「靚裝」單位中伏　經常停電天花漏水 死約期點自救？

大家又收過什麼「特別」的散水餅，歡迎留言討論。

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即whatsapp報料，或經網上報料https://bit.ly/46BuDnE

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即whatsapp報料，或經網上報料https://bit.ly/46BuDnE

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
4小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
4小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
5小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
14小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
15小時前
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
19小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT