星島申訴王｜踢爆求職騙案「新變種」 棄國語用全英文 大學生墮「精英級陷阱」痛失19萬

畢業季求職壓力增加，《星島申訴王》發現網上求職騙案湧現且騙徒手法出現「變種」，有網民應征兼職工作獲安排專業培訓，培訓結束後卻被要求「拎$5,000畀客人」，立即離開未有中伏。騙徒也不再使用普通話，改用流利英文在網上招聘，增加權威性令求職者放下戒心，一名19歲大學生在尋找實習工作時誤墮「英文高層劇本殺」，最終痛失近19萬元。

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英文流利就信得過？騙徒俾足$7,000「甜頭」呃走大學生$19萬

《星島申訴王》曾經先後報道多宗網上求職騙案，有女子面試兼職工作卻墮入刷單騙局，結果痛失28萬元，悔恨不已。最近網上再湧現不同的「變種」網上求職騙案，一名19歲大學一年級生，今年3月初透過LinkedIn遞交多份實習申請，其後收到一間自稱「人事公司」的機構回覆，指她應徵的「Research Assistant / Project Assistant」職位已額滿，隨即向她推薦另一份「只需一部手提電腦、在家便可完成的兼職工作」。

為增加可信性，對方全程以流利英語溝通，詳細介紹公司背景、運作方式及工作內容，並安排長達40分鐘的「入職培訓」。其後，騙徒引導事主登入對方提供的公司網站及內部帳戶，逐步指示她轉帳「購買產品」以賺取佣金。期間，騙徒曾先後三次將所謂的「佣金」存入事主戶口（最高一次達7,000元），該名大學生最終損失近19萬元。

《星島申訴王》亦在社交平台發現，不少求職者都有類似遭遇，跟以往使用帶鄉音的廣東話或普通話截然不同，騙徒用流利的全英文溝通，減低警戒心。有網民分享，自己求職一年仍未有下落，加上本身並非從事旅遊業，卻突然收到疑似假冒HR的WhatsApp訊息，內容以全英文溝通，但當事主要求對方提供名片、職業介紹所牌照、公司網址等資料時，對方便再無回覆。

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求職者險墮招聘陷阱：培訓完被要求「拎$5000畀客人」

除了以「超強英文對答」作掩眼法外，亦有網民分享近月險墮假培訓真騙錢招聘陷阱。事主日前應徵某公司的展覽推廣員（Promoter）職位，面試過程未見異常，事主更獲邀參加正式培訓。然而培訓結束後，公司職員竟向事主提出「拎$5000出來畀客人」的要求。事主對此深感可疑，意識到可能涉及求職詐騙，隨即拒絕並離開現場。

事主憤言，雖然浪費了一日時間，但「好彩保得住$5000！」。《星島申訴王》曾向涉事公司求證，對方指絕無可能發生培訓收費，懷疑事主誤墮冒充該公司的求職騙局。

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求職詐騙頻生 警方籲大學生緊記「四要點」防墮陷阱

根據警方2025年數字統計，網上求職騙案有4,095宗，大多數為「刷單」騙案（96.5%），即騙徒訛稱先付款「刷單」購物可賺佣金，涉案金額高達8.8億元。因此，希望提醒大家求職時緊記以下要點：

一、保持懷疑精神

任何求職平台都有可能出現騙案，求職者應對「高薪無門檻」、「即時取錄」、「只需在家工作」等過於優厚的招聘條件持審慎態度，切勿輕信。

二、所有需先付款的兼職都是高危

正當工作應遵循「做完才收錢」的原則，不應要求求職者投入資金。

三、警惕任何可疑網站或「任務平台App」

騙徒常以「任務平台App」營造正當工作的假象，所謂的「任務平台」多無官方網站，App並非來自Google Play或Apple Store，而是第三方鏈接下載。

四、驗證企業真偽

若聲稱來自某購物平台或大型公司，可直接向該公司客服查詢是否屬實。

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