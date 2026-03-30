星島申訴王｜包$1,200人情被新人追補$600「差價」 婚禮策劃師拆解2026年人情公價

婚宴送上人情本是祝福，但金額多寡往往成為賓客的難題。近日有網民分享，自己出席相識八年大學同學在高級酒店舉辦的婚宴，並封了 $1,200 元人情，卻在事後被新人指責，稱「每位成本要 $1,800」，要求他補足 $600 的差價，事件引發網民熱議。究竟人情是否應與婚宴成本掛鉤？《星島申訴王》為此訪問了婚禮策劃師 Kenson Wong，

他指出，人情並不存在一個硬性的「公價」標準，賓客應根據自身的經濟能力、與新人的交情，以及婚宴場地等因素來決定金額。

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包$1200人情變欠款？高級婚宴後新人追$600：倒貼你食飯！

該名網民發帖指，日前出席一位相識八年的大學同學婚宴，婚禮在一家高級酒店舉行，他按自己心意包了$1,200人情。誰料兩日後非但沒收到新人致謝，反而收到一句話：「我哋嗰晚圍起沒人成本要$1,800㗎，你封得$1,200，搞到我要倒貼你食飯......你可唔可以PayMe返個差價畀我？」

事主表示自己看到新人的訊息後不知如何回應，便在社交平台徵詢網民意見：「如果你係我，你會直接Block佢，定係畀錢當買斷段關係？」貼文隨即引來大量關注，留言多建議「同佢講下次會封返多少少」、「請飲，唔係夾錢食飯」、「冇錢就唔好扮大袋」等，大部分網民認為新人做法不妥。

由於事主在帖文中提到，當晚出席的婚禮晚宴是在高級酒店舉行，《星島申訴王》記者曾試圖聯絡事主查詢當晚的婚宴場地，惟截稿前尚未獲回覆。

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包幾多先啱？婚禮策劃師拆解人情公價迷思

這段經歷讓許多人感同身受，究竟人情是否應與婚宴成本掛鉤？《星島申訴王》向婚禮策劃師 Kenson Wong 查詢，他表示，2026 年的人情「公價」與往年相若，常見參考價包括：高級酒店約$1,500、一般酒店約$1,000、酒樓約 $800 等，但這些僅供市民參考。以他的專業觀點，其實並沒有固定的人情公價可循，因為每場婚宴的菜式由新人親自挑選，菜單上的項目與價格各有不同，而且午宴與晚宴亦有價差，因此不應單以網上所見的公價來作準。

往年人情公價與2026年人情公價對比：

2025 2026 高級酒店 $1,500 $1,500 一般酒店 $1,000 $1,000 私人會所 $1,000 $1,000 特色婚宴場地 $1,000 $1,000 酒樓 $800 $800 午間婚宴 $800 $800 西餐廳 $800 $800 酒會 $800 $800 簽紙儀式 $500 $500 只派餅卡 $300 $300

婚禮策劃師 Kenson Wong 表示，對於事主的經歷，他們一般會建議賓客按自己心意包人情，因為每一份人情都是一份祝福，並無硬性規定要跟從所謂公價或達到某一金額。若新人對禮金有特別要求，應在發出請帖時提前善意告知賓客，以免引起誤會。他更指出，近年愈來愈多新人會主動提出婚宴不收人情、不接受賀禮，甚至不需準備禮物。

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