星島申訴王 | 懷舊生鐵舊郵筒 分佈全港供「集郵」 發哥加持 盤點最熱郵筒打卡點

香港不少有傳統特色的景點，都成為旅客來港打卡勝地，一到長假期，現場總是人山人海。1892年引入香港的生鐵造舊郵筒，在香港陳列和使用的雖然愈來愈少，卻仍吸引不少人特意尋訪拍照，但有意見反映這類舊郵筒位置分散；有時一場去到，才發現其外型和款式未必是心儀模樣。

《星島申訴王》向香港郵政查詢，目前有4個經過修復的舊郵筒，專門作為展覽品供公眾參觀，分別位於香港郵政大樓、郵政總局的郵展廊，以及赤柱郵政局。此外，還有59個舊郵筒散落在港九新界和離島，繼續為市民服務。它們絕對不是「得個樣」，記錄顯示在2025年，所有這些郵筒還有市民投寄信件記錄，證明它們依然發揮其功用。

在眾多舊郵筒中，要數最紅的打卡熱點，絕對是位於梅窩的一個，吸引旅客特意搭車搭船前往。為什麼它會這麼受歡迎呢？原來是因為「發哥」周潤發之前為一部香港山跑紀錄片《香港四徑大步走》宣傳，而電影終點站恰好就在梅窩鳳凰徑。粉絲們為了追隨偶像足跡，也讓這個本來靜靜佇立的舊郵筒，成為郵筒界最受歡迎的打卡明星。

其他精彩報道：香港特殊街名多 網民如數家珍 鬥騎呢鬥翹口 含本地歷史科普

此外，不少網民捐窿捐罅要打卡的舊郵筒，還有位於九龍城太子道西和南角道交界、印有英女王伊莉莎白二世QEII的圓柱型舊郵筒，因為它是現時全港唯一附有投幣售票機痕跡，絕對充滿歷史印記。

梅窩、九龍城舊郵筒人氣最高

不少老香港都知道，這批生鐵鑄造的舊郵筒，初期引入時外面塗上紅色油漆，但隨着時代變遷，至今仍在服務市民的舊郵筒，已轉為塗上綠色油漆，並散布在港九新界及離島區，包括鄰近山頂的舊山頂餐廳、香港中環皇后像廣場、澤安邨巴士總站、觀塘道啟德大廈、鯉魚門海傍道、屯門汀九巴士站、九龍城太子道西和南角道交界等。有網民整理了59個生鐵舊郵筒的地址，方便市民前往打卡（點擊前往）。

其他精彩報道：婦人啟德河放生淡水魚 動物保育者怒斥放生變殺生：偽善影響生態

不少市民對這批舊郵筒，都存有一些疑問，例如：「當年的皇冠圖案是否存在」、「紅郵筒是否可用作寄信」等。翻查資料，這批舊郵筒大部份仍保留皇冠圖案；想與傳統紅色舊郵筒打卡，則可在香港郵政總局郵展廊、香港歷史博物館、東涌逸東邨逸東商場等地找到。

值得注意的是，紅色舊郵筒現時僅供陳列用途，不會有郵差收信；只有現役的綠色舊郵筒，仍可正常寄信。

其他精彩報道：跑馬地便利店$7任斟思樂冰顧客各出奇招 數學科老師分享3招挑戰容量極限