星島申訴王 | 500元任打30分鐘 肌肉男變真人沙包任人發洩 實測可以撐幾耐？

香港人生活壓力大，減壓方式層出不窮。《星島申訴王》早前報道，曾策劃「猛男餐廳」的餐飲策劃人Perry，再度發揮其創意頭腦，推出「真人版打小人」服務，讓參加者在專業打拳教練身上「動手」發洩，收費每半小時500元，隨即引起網民熱烈討論。Perry透露活動推出至今一個多星期，已經有6人試玩，並且收到4宗新預約。《星島申訴王》派出女記者實測，能否打到30分鐘？

嬌小女士1分鐘無氣停手 讚減壓好玩

《星島申訴王》派出身型嬌小的女記者Irene試玩，起初不敢大力出拳，怕弄傷對方；拳手「蒙面哥」反而鼓勵她用力，才令她「放開來打」，但因為平日運動少，結果僅僅1分鐘，Irene便因為太累而停手。

Irene覺得拳擊活動對她來說非常疲累，肯定無法支撐30分鐘。惟儘管如此，她形容活動的確有釋放壓力的效果，加上在休息回氣的時間，「蒙面哥」會教她打泰拳、詠春等武術的基本動作，形容過程不單是發洩，更像上了一堂私人武術課。

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「蒙面哥」甘願被打有因：有錢收兼想收生

事實上，「蒙面哥」本身是專業拳手，他指女士雖然身型輕盈，但腹部中拳時或多或少都會有點痛，不過因為過往有比賽和練習抗打經驗，所以能夠承受，並視之為讓參加者抒發心理壓力的方式，還笑語趁機賺點收入。當然作為一位教練，他亦希望透過活動啟發參加者對武術的興趣，達到收生的目標。

雖然「蒙面哥」擅長泰拳、拳擊與散打等武術，本身也是比賽選手，懂得控制力度與保護自己，但為確保安全，他強調參加者最好沒有打拳經驗，並設有體重限制，標準約為65公斤左右。活動進行前，他會指導可攻擊位置，主要為腹部等肌肉受力的部位，嚴禁攻擊背部、腰部及頭部，強調不是每個部位都可任打。

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策劃人冀予情緒價值 律師稱一舉動可避法律風險

活動策劃人Perry則指，希望透過這類活動為香港人帶來情緒價值，讓大家一起減壓。他更笑言，參加者若有工作壓力，被上司或老闆責罵，甚至遇上感情困擾，可以自行印出對方的照片，貼在拳手的頭套上揮拳發洩，拳手甚至會配合扮演叫痛或被擊倒，以增加投入感。

律師曹希聖接受《星島申訴王》訪問時提醒，付費打人可能存在法律風險。他指出，即使雙方同意，一旦打錯部位或力度失控導致對方受傷，仍有機會涉及刑事責任。他建議有興趣參與的市民，在活動前必須與拳手充分溝通，清楚確認哪些身體部位可以攻擊、哪些部位嚴禁觸碰，並應先「試力」，了解使用力度，整個過程應在拳手指導下進行，以確保雙方安全。

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