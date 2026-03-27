星島申訴王｜跑馬地便利店$7任斟思樂冰顧客各出奇招 數學科老師分享3招挑戰容量極限

跑馬地一間連鎖便利店為慶祝45周年，推出以$7任斟思樂冰的活動，市民可自備任何不超過8吋x8吋的容器任斟思樂冰。《星島申訴王》發現不少網民發揮創意帶不同的容器去裝，甚至有人帶上「阿嫲個飯壺」挑戰裝得最多。究竟帶哪款容器可以在規定下裝得最多？《星島申訴王》邀請數學老師從數學角度去解答，有3個方法挑戰容量極限。

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7‑Eleven推$7任斟思樂冰 可自備不超過8吋×8吋容器

$7任斟思樂冰活動於3月25日至3月29日舉行，每日由上午10時至下午6時開放。思樂冰以可口可樂為基底，顧客可自由搭配「芬達」雲呢拿味、桃味及冰涼三種口味。

活動推出後，吸引大批市民前往店內打卡並參與。為配合懷舊主題，7‑Eleven特別設計了復古款思樂冰紙杯，顧客只需支付$7即可獲店員提供的專用紙杯，之後可自行於機器斟填。另為鼓勵環保，顧客亦可自備不超過8吋×8吋的容器來自助斟冰，門店收銀處旁備有一塊8吋×8吋的量度紙牌，店員會請顧客將自備容器放入量度範圍內，確認未超出規定後方可使用。

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「唔想蝕本」斟到爆！ 「阿嫲飯壺」、鐵兜齊登場

不少網民分享了自己的斟冰經驗，大部份都抱着挑戰回本的心態，帶各式大容量容器來裝。有人拎「阿嫲個飯壺」去斟，也有人帶上超大酒杯、茶壺、不鏽鋼鐵兜等，器具種類繁多，創意滿分。

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數學科老師分享3招挑戰容量極限

那些容器能裝得最多？擁有多年數學教學經驗的黃Sir接受《星島申訴王》訪問時表示，從數學科及物理科的角度分析，店家「8吋x8吋」的容器規定其實並不完善，因為它只提出了長和闊，卻沒有限制高度。他建議，消費者若想裝到最多思樂冰，可以選擇一個正方形底部的容器，這樣能夠用得更多的空間；材質方面，富彈性的薄膠容器會是更好的選擇，因為它能稍微向外擴張，增加容量。

黃Sir再解釋，由於思樂冰是半固體，裝填時容易產生空隙。為了讓容器內的空間更緊密，他建議可以不時輕敲容器底部，並用平底的物件（例如大湯匙）將思樂冰向下壓實，這樣就能有效擠出空氣，騰出更多空間。

最後，他分享了一個關鍵技巧：既然規則沒有要求蓋上蓋子，大家可以運用類似擠軟雪糕的原理，在容器裝滿後，繼續將思樂冰在頂部向上堆疊，如此一來，便能裝到遠超出容器標示容量的份量。

英皇教育數學補習名師Dick Hui也分享，按照店家的要求，將容器穿過8寸直徑的圓洞，如果沒任何假設，則可當圓洞僅為橫切面限制，容器愈長，體積則愈大。若限制是以任何角度都可通過圓洞，則理論上以球體容量為最大

中醫師提醒：切勿過量飲用

挑戰斟得多，但要適量飲用。中醫師陳嬿珺提醒，在濕熱天氣下，冷飲消暑要適可而止。她解釋，冰冷的刺激會使消化道血管瞬間收縮，影響消化功能，長期過量飲用更可能導致慢性胃炎。此外，這種血管收縮會令血壓上升，對高血壓、冠心病及動脈硬化患者構成額外風險，可能誘發或加劇病情。陳醫師補充，冷飲常含高糖分，長期攝取會增加高血糖和高血脂的風險，進一步威脅心腦血管健康。

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