星島申訴王｜「超A貨」網店買前狂sell「靚料包退」 港女$1680買袋中伏 客服反口玩失蹤

社交網站上標榜與正貨仿真度極高的「超A貨」網店越來越多，貪平購買隨時中伏。《星島申訴王》接獲讀者Tracy(化名)報料，她在網店客服再三強調7日內不滿意均可退貨的前提下，以正價5%的1680港元購買聲稱高仿的DIOR手袋，惟收貨後發現手工粗糙、皮質如塑膠，聯繫客服退款卻遭已讀不回，大感中伏，呼籲其他消費者切勿上當。

Tracy表示，自己早前在Facebook見到一款售價1680港元的「超A貨」DIOR手袋，她想購買假貨手袋替換常用的正貨手袋，但又擔心質素太差而未能下決定。豈料網店的客服卻大力游說、並承諾7天內不滿意保證退款，她信以為真，抱住先買回來體驗下的心態便扑鎚下單。

網店聲稱不滿意包退貨 遇投訴即耍拖字訣

豈知她收貨後發現不對辦，形容：「手工非常差，皮質好像塑膠，別說1680元了，連168元的淘寶貨都比它好。」由於貨品假得太離譜，Tracy根本沒勇氣使用，故即時要求客服退款，對方即大耍拖字訣，最初以「新年物流停了，等開通之後才能退貨」為由多次推搪，最後更已讀不回，直接「潛水」。

對於Tracy批評假貨太假，《星島申訴王》記者將她購買的手袋與官網正貨作對比。假貨在近看下，「DIOR」金屬扣的「I」字位置有差異，線口位更出現爆線。而她再參照官網原片拍攝相同的畫面，發現假貨的線條粗糙，袋底形狀呈圓碌碌的，拿着便感受到手袋的皮料塑膠感重、欠缺真皮的油潤感。

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涉事網站位於深圳 聲稱大量港客購買

《星島申訴王》根據Tracy提供的客服電話以顧客身份查詢，對方指廠房設在內地，因此手袋是從深圳發貨到香港，更聲稱大量香港客人購買，聲稱每日都有快遞到香港，銷量最高的手袋品牌是Hermes。記者查詢期間，客服不停遊說他們的手袋是全人手製造，高仿度相當高，更強調不滿意可以7日內退貨，催促記者趕快落單。當記者質問客服為何朋友購買後不獲退款，客服便立即已讀不回。

對於不少港人喜歡北上或從內地網購冒片「超A貨」，律師曹希聖表示，在香港購買假貨並不犯法，但售賣假貨則違反《商品說明條例》，一經定罪最高可被判罰款50萬及監禁5年。對於網店賣家違反退貨承諾，他指出消費者可按賣家違反承諾而循民事控告賣家，但由於賣家身處深圳，須視乎內地有否相關的消費保障機制。

若大家購物時遇上不同糾紛，歡迎向《星島申訴王》申訴。

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