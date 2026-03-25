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星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍

申訴熱話
更新時間：17:42 2026-03-25 HKT
發佈時間：17:42 2026-03-25 HKT

1998年曾發生德福花園五屍命案的單位，3月25日由拍賣行連租約推拍，開價230萬元，低市價逾五成。現場座無虛席，超過50人出席拍賣會，部分人龍延伸至門外。然而拍賣僅僅叫了4口價，便因為未到底價，業主決定收回。

相關單位位於九龍灣德福花園C座低層，實用面積556平方呎，屬兩房間隔，目前以1.1萬元租出，租約至今年9月17日。業主曾於去年以498萬放售，惟未成功出售，這次再以230萬元開拍，測試市場水溫，呎價僅約4,137元。

相關新聞：德福五屍命案凶宅單位230萬起拍價 投資者趁機撈底 盤點香港「超級凶宅」

潘紹聰：曾到單位視察 覺得舒服有人氣

《星島申訴王》記者在現場與準買家傾談，當中包括著名靈異節目主持、人稱「鬼王」的潘紹聰。他指自己是首次參與這類拍賣，他曾到過德福花園相關單位附近視察，覺得單位相當「安全」，舒服及富有人氣。至於會否加入競投，他則笑言「睇睇價錢啦」。

另一準買家謝先生，則陪同太太前來，他坦言若能以底價購入單位，用來收租回報相當吸引。拍賣開始，謝生的太太旋即叫第一口價，之後陸續有人叫到第三口價，把拍賣價推高至260萬，呎價亦升至4,676元。最後在無人承接下，拍賣官宣佈收回單位。

中原按揭董事總經理王美鳳分析，該單位流拍主要是「未到價」，因為每個單位的業主心目中均有目標價，未到價收回屬正常。

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