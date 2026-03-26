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星島申訴王 | 滑板青年 港鐵吸毒疑雲 板界名人廿四味Brian：唔好一竹篙打一船人

申訴熱話
更新時間：11:40 2026-03-26 HKT
發佈時間：11:40 2026-03-26 HKT

「我想說的是，其實年輕人真的要避開毒品好一點。因為毒品會影響你的腦部，影響你以後未來。」近期網上爆紅、組合「廿四味」的成員Brian，特別透過《星島申訴王》平台，作出上述呼籲。

事緣近日網上流傳一條影片，看到一名帶着滑板的年輕男子，疑似在港鐵內吸食「太空油」(正名依托咪酯)。影片無論是真拍還是擺拍惡搞，在網上已引起熱烈討論。一直以來， 部分人會標籤板仔是童黨、三五成群和又煙又酒。而該影片流傳後，又有人重提這觀念。堪稱本地滑板界始祖，又開了滑板鋪頭的Brian，遂針對外界的看法作出回應。

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滑板打破階層界限 籲年輕人多做運動

Brian表示，自己踩了滑板差不多40年，「我不煙不酒，不沾毒品，是一個好父親和丈夫，又有其他生意。」他認為標籤玩滑板就很壞的，是一種舊思想，「因為現在的滑板，已是奧運比賽項目。」他希望大家不要一竹篙打一船人，「（只是）剛好片中人拿着滑板，但其他人都會做（吸毒）這種事。」

此外，Brian希望外界不要戴有色眼鏡來看板仔，他說滑板有種特色，就是無論富有貧窮，以及甚麼背景，起跑線和面對的困難都是一樣，是一種可以將階層拉近的運動，「 就算你是富二代也好，很有錢也好，中產階級也好，貧窮也好，一起跳過，去到最後大家都有一個認同的興趣，就是滑板，大家都有一種尊重，就是滑板。」

Brian又指出，現在於香港玩滑板，其實是很幸福，大家應該珍惜和支持，「香港政府很支持滑板，香港有16、17個滑板場地，全部都設備完善的。」他說80年代時，本地沒有滑板場，都是在街上踩。最後，Brian鼓勵年輕人應多做運動，遠離毒品，「我經常推廣運動，因為我很想多些年輕人知道，做運動對自己身體是很好的。」他高聲呼籲說：「全港市民企硬，Take運動。」

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