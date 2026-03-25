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星島申訴王｜飛鵝山10公里山坡成「垃圾崗」 淨山義工斥無公德心：避孕套周圍掉

申訴熱話
更新時間：16:17 2026-03-25 HKT
發佈時間：16:17 2026-03-25 HKT

《星島申訴王》早前報道過，香港不少郊野熱點近年面臨嚴峻的垃圾污染問題。有淨山義工近日再次自發到飛鵝山清理垃圾，結果發現長達10公里的山坡遍布垃圾，他們執到大量煙頭、避孕套及汽水鋁罐等，義工對此感到極度灰心，更指行山人士欠缺公德心，會加劇飛鵝山的垃圾污染問題。

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淨山義工the_night_spyder在社交網站threads發貼，講述日前到飛鵝山執拾垃圾的經過。他指，從沙田坳道至扎山道，再延伸至飛鵝山道一帶的山坡都出現大量垃圾，，有缺乏公德心的人士非法傾倒工業廢料；有人隨手丟棄的即棄餐具、飯盒、膠樽、啤酒罐等。此外，亦有人在車內進行私人活動後，將濕紙巾、避孕套套等廢棄物隨處棄置，嚴重污染環境。

淨山義工表示，最令人氣餒的是，大量垃圾被棄置於陡峭的山坡上，清理行動極為艱鉅且危險，「根本唔通搵命博爬落去執」，形容這份無力感讓人「扯白旗」。他沉痛地指出，許多市民僅從文字或短片中了解問題，難以想像實地情況的嚴重性，「行走十幾公里的路段，山坡上的垃圾量絕對會嚇你一驚」。他又指出，行山人士若繼續欠缺公德心，飛鵝山遲早會被「玩死」。

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《星島申訴王》記者早前跟隨Raymond與義工團隊，前往遊客熱點鶴咀清理垃圾。記者發現無論是登山徑旁的斜坡、雨水渠、叢林深處、已動工的石坡，乃至遊客「打卡」熱點雷音洞和鯨魚骨架的周圍，隨處可見大量生活垃圾，包括飯盒、飲料罐和廢棄紙巾等。

義工隊伍當日辛勤工作了約9個小時，最終清理出17至18袋垃圾，其中廢棄紙巾、飲料瓶、塑膠食物盒、煙頭及舊衣物佔了總量的七成以上。被問及垃圾的來源，淨山義工發起人之一Raymond認為糾結於是誰丟棄的並無意義。他表示：「無論是中國內地人、香港人還是外國人，其實只分為兩種：有公德心的人，和沒有公德心的人。」他強調，與其互相指責，不如從自身做起，自己垃圾自己帶走。

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《星島申訴王》在此都呼籲市民，行山欣賞美景的同時，能夠做到「自己垃圾自己帶走」，讓香港山野重拾潔淨、讓每位行山者都能享受大自然景色的關鍵。

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