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星島申訴王｜ 何文田麵包店再推$30挑戰20秒任夾麵包 店員親授「極速回本」技巧

申訴熱話
更新時間：17:16 2026-03-24 HKT
發佈時間：17:16 2026-03-24 HKT

本港雖然有餐飲業指經營環境正面臨困難時期，但也有店舖發揮創意，積極開拓客源。其中位於何文田愛民邨的「麵包空間」麵包店，不定期推出「20秒任夾麵包」挑戰，每位收費30元。店家會提供專用的紙袋，參加者有20秒的時間，將指定款式的麵包盡力裝滿紙袋，最終能帶走多少，完全取決於能裝進多少，前提是紙袋必須能夠成功封口。《星島申訴王》致電店舖查詢，店員就分享回本技巧，指不少參加者專攻20元以上的麵包糕點。

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20秒任夾麵包 網民大曬戰績稱「超值」

麵包店在3月14日成功舉辦了近期的「20秒任裝麵包」活動。店家在社交平台上分享，對於許多參加者特地從香港各區遠道而來，他們深表感激。活動當天，成功在網上報名的顧客只需支付30元費用，即可領取一個印有溫馨提示的指定紙袋——「請確保吃得完才拿，切勿浪費！」。在店員用計時器計時的20秒內，參加者可以盡情將麵包放入袋中，完成後將紙袋封口，便完成挑戰。

店舖昨日也在社交網站宣佈，最新一輪的挑戰日期是4月26日（周日），活動時間由下午1點至4點，活動規則不變。不過，由於名額有限，名額在短短15分鐘內迅速爆滿。許多網民紛紛留言表示「名額5分鐘內就搶完了！」、「跪求增加名額！」。店家也從善如流，在網上回應將視乎情況彈性安排，盡力滿足大家的需求。

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在「麵包空間」的IG上可見，3月的活動吸引了大量市民到場，老幼皆有，現場氣氛十分熱鬧。甚至有網民分享個人經歷，表示除了麵包款式多、賣相吸引外，「現場氣氛好好，職員好nice，會鼓勵客人加油，夾多D，夾多D」。最後，該名顧客在挑戰中最終夾到七個麵包和一包曲奇，並大讚「抵玩」。

回本秘技曝光！店員：夾又貴又細件嘅麵包

《星島申訴王》記者致電該店查詢，店內職員表示，3月的活動，曾有參加者夾走十多件麵包與蛋糕，總值達數百元。被問到「回本技巧」，職員就表示由於紙袋的容量有限，以往有參加者會優先選擇體積小、但單價較高的麵包或蛋糕，具體款式則留待參加者自行發掘。

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