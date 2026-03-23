星島申訴王│7旬母賣金疑被收4成手續費 港男理論討回公道 涉事金舖：金價波幅大

金價持續高企，不少市民賣金套現。《星島申訴王》見到有網民在社交網站發貼，指7旬母親到一間金舖賣金時，懷疑被收取高昂手續費，以致少收兩千多元，他理論後獲金舖補回1700元，因此提醒市民如家中長者賣金要慎防受騙。《星島申訴王》向涉事金舖查詢，店舖經理承認曾接到一名男子投訴，考慮到金價上升，因此向對方退回1700元。

網民Stanley在社交網站Threads上發文，講述他年過70的母親，日前到屯門錦薈坊一間金舖放售一塊重1.33錢的小金牌，但懷疑被店家收取了不合理的高昂費用。

根據收據，當日金舖的收金價為每兩$46,920，而Stanley的母親最終實收$3,050。Stanley看過單據後察覺不妥，因為根據行規，金舖回收金飾時，手續費通常只包括約2%的佣金和6%至10%的火耗費。

Stanley指出，即使以最高的標準，即2%佣金和10%火耗費來計算，母親賣出的小金牌也應實收約$5,491，與她實際收到的$3,050相差近一半。因此，他懷疑金舖濫收高昂手續費用，令母親蒙受了不必要的損失。

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致電金舖理論 獲補回$1700

Stanley致電金舖理論，職員稱其母親簽名同意以3050元出售金牌，又指每間金舖手續費不同，金舖收金亦要承擔風險。Stanley質問為何單據上沒有列明收了多少手續費，職員坦言沒有向其母親講解如何收費，並承認收了40%手續費。Stanley對此大感震驚，經過據理力爭後，金舖最後表示願意補回$1700。由於母親簽了名作實，所以即使補回金額不足，Stanley亦不再鬥糾纏。

網民看完Stanley帖子後，建議他應該要報警或海關，因為該金舖涉嫌詐騙，又指賣金應選擇大型鏈所金店或老字號店舖。另外，又有網民指曾到涉事金舖賣金，但發現收金價比其他金舖低很多。

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涉事金舖回應：受金價波幅大影響

《星島申訴王》致電涉事金舖查詢，該店一名男經理承認曾發生該事件，他沒有解釋為何單據上未有列明收費項目，亦沒有回應是否如Stanley所指收取4成手續費，只稱當日Stanley母親所賣的金器，實收的金額主要受到當天金價波幅太大影響。



至於為何之後願意補回$1700，該店經理強調他們沒有錯，指Stanley夜晚到店舖交涉時，因為金價回升，所以願意補回款項。此外，記者追問該店賣金須收取的實際手續費用，店舖經理則拒絕回答。

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火耗費介乎6至10% 回收本號飾金可括免

《星島申訴王》也搜尋了市面上3間大型金行的飾金、金粒或金條的回收價以及手續費用，供讀者參考：

回收價格 （3月23日） 飾金

（每両/港幣） 金粒/金條 （每両/港幣） 手續費 周生生 $39300 $40060 自家產品： 1.飾金：扣2%佣金，不用火耗費 2.金粒/金條：不收佣金及火耗費 別號金： 1.飾金、金粒/金條：均扣2%佣金，並且還需要根據產品成色、重量等因素，扣減火耗費用 周大福 $39300 $40060 自家產品： 1.飾金：收2%佣金，不收火耗費 2.金粒/金條：不收佣金及火耗費 別號金： 1.飾金、金粒/金條：均收2%佣金，並且還需要根據產品成色、重量等因素，扣減火耗費用 六福珠寶 $40240 $40830 自家產品： 1）飾金：收2%佣金，不收火耗費 2）金粒/金條：不收佣金及火耗費 別號金： 1.飾金、金粒/金條：均收2%佣金，並且還需要根據產品成色、重量等因素，扣減火耗費用

事實上，金舖收金有一套行規，每間金舖都會標明飾金及金粒的「買入價」及「賣出價」，牌價根據國際金價調節。飾金會根據買入價十足回收，並扣除2%店佣；而金粒、金條則據買入價十足回收，不收店佣。

而火耗費又是甚麼呢 ?金舖收取飾金時都會經過燒驗流程檢視成色，由於過程不可逆轉，需要客人簽署同意書先可以進行。一般火耗費用介乎6%至10%不等，而金舖回收本號的飾金時，一般不會收取火耗費。