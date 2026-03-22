星島申訴王｜滑板青年疑吸食「太空油」煙彈 港鐵車廂內全身劇烈顫抖 網民：戒毒回頭是岸

毒品害人不淺！《星島申訴王》周日（22日）發現一段網上流傳影片，一名手持滑板的青年在港鐵車廂內旁若無人地吸食「太空油」煙彈（正名依托咪酯）後神智不清，其間手部不自覺劇烈抖震蔓延至全身，活生生呈現「依托咪酯」毒品禍害。

根據網上社交平台Threads網上流傳影片顯示，片中青年坐在港鐵車廂內的靠玻璃邊的座位上，身旁放着滑板，右手握住一罐啤酒類飲料，左手手持疑似「太空油」煙彈，當吸入第一啖慢慢放下時，左手已出現劇烈抖震，懷疑是「依托咪酯」毒品後遺症，之後抖震癥狀未有止息，甚至由手部顫抖一直伸延至全身，青年全程低着頭，以髮遮面，完全無視車廂內其他乘客反應及影響，行徑令人側目，由於影片未有備註，暫未知確實事發地點及日期。

港鐵發言人回應留意到網上相關片段，但不清楚其來源及拍攝時間，而車站並沒有相關事件的記錄，強調根據《港鐵附例》第23條，鐵路處所內禁止吸煙，最高處罰為罰款5,000元。發言人呼籲乘客不要在鐵路處所內吸煙。如有乘客發現相關情況，可即時報警，或通知車站職員作跟進。

有網民觀看有關影片後批評「影衰晒真正玩花式滑板正能量運動嘅年青人！」亦有網民直指毒品害人「30年前有氯胺酮 30年後有太空油」擔心涉事青年「吸第一啖就開始震，咁佢個腦咪destroy得好勁？」，亦有網民勸喻涉事青年「戒毒回頭是岸」。

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根據資料，「太空油」煙彈又稱「喪屍煙彈」，長期吸食會影響中樞神經，甚至產生強烈的「吊癮」症狀，吸食者會出現手震、全身抽搐或顫抖，甚至站立不穩或失去方向感， 長期使用可能導致永久性神經損害。 港府去年將其主要成份依托咪酯及3種類似物列為毒品，受《危險藥物條例》嚴格管制，非法管有或售賣此類毒品的刑罰包括最高終身監禁及罰款500萬元。

「太空油毒品」受《危險藥物條例》嚴格規管後，仍有不少疑似吸食該毒品的「太空人」影片在網上流傳，包括有青年在食店內吸食電子煙後手持膠樽飲水，其間手部不斷發抖。目前依托咪酯已成為整體及青少年最常吸食的毒品，其次為可卡因和大麻。自依托咪酯於2025年二月被列為毒品後，截至年底，警方錄得911宗涉及依托咪酯的案件，共拘捕1,134人，包括205名青少年。

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《星島申訴王》放蛇直擊「太空油」拆家全過程:

《星島申訴王》早前曾放蛇調查，發現太空油毒品已成為本港青少年的「社交毒品」。記者在放蛇行動中假扮買家，成功引出一名年僅15、16歲的太空油毒品拆家。該名拆家身穿拖鞋，積極向記者推銷其「貨源」，以毒品純度高作招徠，聲稱「無溝過包掂」，並透露貨源來自柬埔寨。當少年拆家發現記者鏡頭後，立即在商場拔足狂奔，最終逃去無蹤。