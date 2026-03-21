星島申訴王 | 40元4片吞拿魚刺身變160元 食客投訴虛假宣傳 餐廳負責人回應：人手不足

餐飲集團 Lubuds 旗下的日式餐廳「鮨千壽（Sushi Senju）」，將軍澳分店連日在門口張貼大型海報，明確標示於3月18日舉行即切日本吞拿魚表演，並提供$40四片吞拿魚刺身的限量優惠。有市民卻在社交平台 Threads 發文投訴，活動當日（3月18日）前往用餐時，卻被告知40元4片吞拿魚刺身的優惠並不存在，實際上是40元1片，即160元4片，質疑此舉有誤導消費者之嫌。

《星島申訴王》向涉事餐廳負責人求證時間，餐廳負責人袁先生則回應指，40元4片吞拿魚刺身的優惠，當晚堂食「照常提供」。他解釋，爭議源於人手安排失當，導致外賣客人未能享用此優惠，並為事件給受影響的客人帶來不便致歉。

網民投訴優惠不符 直指宣傳誤導

該名網民在社交網站發帖指，「鮨千壽」將軍澳分店門外，連日來高調張貼大型海報，明確標示將於3月18日舉行即切日本吞拿魚表演，並提供$40四片的限量優惠。當他滿懷期待抵達餐廳準備享用優惠時，卻發現情況與宣傳大相逕庭。他表示：「餐廳內外均未見任何與$40優惠相關的安排，餐牌上只有原價$160四片的選項。」

他補充，當日現場有不少食客向職員查詢優惠詳情，當中甚至有人為此專程請假前來，但職員僅以「宣傳錯誤」為由推搪。這種處理方式，令他和其他食客感到被嚴重誤導。

商家稱人手不足 外賣優惠臨時取消

餐廳負責人袁先生接受《星島申訴王》查詢時解釋，宣傳海報早於活動一星期前張貼，原定活動時間約一小時。然而，由於臨時出現人手調配問題，最終無奈決定取消外賣部分的優惠。他致歉並補充：「因為預計$40四切的外賣優惠會導致大排長龍，在人手不足的情況下，我們難以應付。」

袁先生透露，活動當晚餐廳並未收到任何相關投訴或查詢，「我們沒有接觸到發文的顧客，當晚也沒有收到任何關於此事的投訴。餐廳其實很樂意即場為客人解釋並處理。」

網民質疑解釋 認為難以服眾

部分網民對餐廳的解釋並不買帳。他們指出，海報上明確寫著「歡迎外賣」，但餐廳卻在活動當日才臨時宣布取消外賣優惠，認為這種做法難以令人信服，更可能導致品牌公關危機。

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