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星島申訴王 | 「肥牛男」翻版食放題玩打包 「魚生夫婦」偷刺身被阻狡辯：唔想嘥啫

申訴熱話
更新時間：19:49 2026-03-20 HKT
發佈時間：19:49 2026-03-20 HKT

食放題禁止打包是常識，偏偏有些食客仍一意孤行。有網民在社交網站分享日前光顧一間日式連鎖放題店的經歷，表示鄰枱一對疑似夫婦的中年男女，點了至少20件壽司及大約四人份量刺身後，竟將軍艦壽司上的魚生刺身放入紙杯打包，再放入背包。該網民不齒二人所為向餐廳經理舉報，豈料二人被阻止時卻狡辯指不想浪費，最後更偷偷地將刺身帶走。

狂點軍艦卷物 只取海膽及吞拿魚茸

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從網民上載的片段所見，該兩名食客點了一大堆軍艦卷物，然後將卷物上疑似吞拿魚茸的刺身食材，以筷子夾進紙杯，再將棄置的壽司飯棄置在碟上，十分浪費。網民補充，該對男女夾進杯裏的還有海膽及其他刺身。

網民表示，起初以為二人吃不完擔心被追究浪費食物罰錢，於是倒進杯裏佯裝食完；豈料他們竟然將那些盛着刺身食材的紙杯，先放進膠袋再放進背囊，才發現二人是準備帶走這些食物。

該網民一方面覺得在沒有冷藏下帶走刺身食物「勁嘔心」，其次亦不齒他們所為於是向經理舉報。經理上前提醒該對男女食物不能帶走，沒料到有人陰陽怪氣地狡辯「唔想嘥啫」。貼文交待到最後二人離開，經理檢查枱面時，發現該對顧客最終也沒有放下打包的刺身，只能嘆句「人無恥便無敵」。

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網民圍插「魚生夫婦」：「無恥過肥牛哥！」

這段貼文，令人馬上想到去年9月發生的同類事件，一對男女在荃灣一間放題火鍋店，涉嫌將大量生肥牛、海鮮及即食麵等食材放入環保袋擬打包帶走，被職員「斷正」及當面勸喻交還，成為哄動一時的「肥牛哥事件」。

網民更發揮創意笑稱二人為「魚生夫婦」。有人表示去年「肥牛哥」被斷正後仍願交還食物，「魚生夫婦」則不理勸說照樣帶走，故批評二人「無恥過肥牛哥」。也有大部分人都留言說現時天氣回暖，帶走刺身回家吃有食安風險。

資料顯示，刺身在沒有冷藏下打包帶走，會有細菌滋生的風險，再進食或引致食物中毒。這種貪便宜的行為，隨時得不償失。律師則指出，任食放題有所規限，一般即場限時任食，倘把食材偷偷帶走，可能觸犯盜竊罪，最高刑罰可判監十年。

如果大家吃放題時亦遇過特殊經歷，歡迎留言分享。

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