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星島申訴王｜業主一句收舖 旺角53年麻雀店結業 老闆不捨：全港手工麻雀店又少一間

申訴熱話
更新時間：15:54 2026-03-20 HKT
發佈時間：15:54 2026-03-20 HKT

位於旺角上海街的「公友祥麻雀象牙店舖」在社交平台宣佈將於3月28日結業，由於店舖經營至今超過 50年，消息公佈後引起熱議，網民紛紛留言不捨，例如「由細見到大」、「又一滴時代眼淚」。店主接受《星島申訴王》訪問稱，3個月前接獲業主通知，指因維修及改善工程需收回整座地舖，他對業主的決定表示無可奈何，雖然感到萬分不捨，但指受行業近年式微、租金等因素影響，往後不打算另覓新地續開，現階段希望把握最後日子，透過優惠促銷盡快散貨。

十幾歲拜師學藝   用「一筆一划」守護國粹

高先生表示，小時候便喜愛傳統手工藝，亦認為打麻雀是具本土色彩的「國粹」，十幾歲開始跟隨師傅學習雕製手工麻雀。自1973年開店至今，店舖已走過53年歲月。早期主要售賣全手工雕製麻雀，但隨着機器製作逐漸普及，店舖後期亦同時推出人工及機器製成的產品，以迎合不同顧客需要。

他指出，手工麻將作為傳統工藝品，長期深受本土顧客和旅客歡迎。多年來，這份職業雖未必令生活大富大貴，但至少能夠靠手藝養家，並與妻子合作共同經營。平日除大時大節會短暫休息外，店舖基本上全年無休。談及能夠堅持至今，高先生坦言：「做咗咁多年，當然係因為我對手工藝嘅熱誠。」

除了一般麻雀花紋外，高先生亦會按顧客需求訂製不同文字與圖案。由於製作過程採用傳統工具，雕字及染色全由人手「一筆一划」慢慢完成，因此每一隻作品都需要時間，例如製作全副麻雀，往往要耗時三個多月。

業主收舖如晴天霹靂  老闆嘆：全港手工麻雀店又少一間

對於業主收舖的決定，高先生形容猶如「晴天霹靂」。他表示，曾嘗試向業主提出可否延後數月，讓店舖有更充裕時間處理，但最終未獲接納。他表示，如今只希望把握剩餘時間以優惠散貨，讓更多喜愛手工麻雀的人能在最後一刻親身支持，亦為這門手藝留下紀念。

高先生亦提到，自己現時已到退休年紀，加上行業逐漸式微、租金昂貴等現實因素，令他難以再在其他地點重新開始。他感慨地表示：「傳統手工麻雀全港只有三間，宜家又少一間啦」，對店舖的感情難以用言語形容。他指，這是自己第一份工作，也是最後一份，滿載回憶與不捨。

隨着結業消息傳開，平日熟絡的顧客紛紛到店光顧。高先生說，現時已有不少顧客前來「買返最後一次」，希望以行動支持並為這門傳統手藝留下痕跡。店舖將於3月28日正式結束營業，亦意味旺角上海街再少一個承載時代與手藝的地方。

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