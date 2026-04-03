星島申訴王｜歐洲扒手橫行防不勝防　必學「10蚊薯片防盜法」KO小偷

復活節長假期將至，許多港人計劃前往歐洲享受假期。然而，在計劃行程的同時，也必須正視日益猖獗的扒手問題。根據英國旅遊保險平台QuoteZone發布的「歐洲扒竊數據（Pickpocketing Statistics in Europe）」，港人熱門的旅遊地點如意大利和法國，正是扒手最為橫行的國家，旅客的防盜意識絕不可鬆懈。《星島申訴王》發現，有旅遊達人分享薯片防盜法，只需將1包價值10元的薯片放入隨身攜帶的揹包，可以利用發出的聲響提醒「黑手來臨」，從而提高警覺。

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牛津博士生倫敦勇擒小偷

內地社交平台小紅書早前流傳一段影片，真實反映了扒手的猖狂行徑。一名在牛津大學攻讀博士的中國留學生，於倫敦街頭遭小偷偷走手機。他發現後立即狂追，最終在地鐵站成功攔截並制伏小偷，即使對方有同黨試圖干預，他依然毫不畏懼，直到警察到場處理，將小偷繩之於法。該學生的英勇行為獲得網民大讚，同時也突顯了旅客隨時可能成為目標的風險。

「薯片」防盜妙計

事實上，要享受一個安心的旅程，除了時刻保持警覺，一些實用的防盜技巧也能派上用場。

1. 「薯片防盜法」



台灣有旅遊愛好者分享了一個簡單而有效的警報方法。在手袋或背囊的最上層放一包薯片，當扒手試圖拉開拉鏈伸手行竊時，薯片包裝袋發出的「咔嚓」聲響，能即時提醒你，有效嚇退小偷。

2. 金錢「分散擺放」應對集團式作案



除了要防範小偷，還要提防集團式作案。他們的手法通常是，由一人假裝不小心撞到你以分散你的注意力，另一名同黨則趁機拉開你的手袋或背囊竊取財物。為了避免一次過被「一舖清袋」，最重要的策略是將貴重財物分散擺放。

選用防盜袋：挑選有隱藏式拉鏈或防割物料的手袋及背囊。

現金分開存放：例如一部分放在香口膠的包裝袋裡，或藏於iPad與保護殼之間的夾層。

信用卡及現金分開： 避免將所有信用卡和現金放在同一個錢包內。

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